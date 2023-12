Számvetés – könyvbemutatók a Rákóczi-főiskola Filológia Tanszékén

A Rákóczi-főiskola Filológia Tanszéke tudományos számvetés keretei között mutatta be az elmúlt időszakban megjelent, a Tanszék munkatársai által kiadott köteteket. A könyvbemutatókat december 18-án valósították meg.

A jelenlévőket Beregszászi Anikó, a Filológia Tanszék vezetője köszöntötte.

„A mai nap formális alkalom keretében szerettük volna összegezni azt a tudományos és módszertani munkát, ami az elmúlt évben a tanszéken folyt. Mi egy nagy tanszék vagyunk és örömmel mondhatom, hogy a tudományos teljesítményt tekintve is van mire büszkének lennünk”

– emelte ki.

A köszöntőt követően elsőként Gazdag Vimos, a Magyar Tanszéki Csoport docense mutatta be Csernicskó István Az ukrajnai többnyelvűség színe és fonákja című kiadványát, melynek bevezetőjében szerző kiemeli, hogy a kötet elsősorban támpontokat kíván adni az Ukrajna jelenét és jövőjét is nagymértékben meghatározó nyelvi helyzet és nyelvpolitika megértéséhez. A mű fejezetei a következők: Nyelvi helyzet Ukrajnában; Kísérletek a nyelvi helyzet befolyásolására; Az Ukrajna által ratifikált nemzetközi kisebbségvédelmi egyezmények és a nyelvi kérdés; A két- és többnyelvűséghez való viszony; Az államnyelv fogalmának értelmezése; Tanulságok helyett.

„Csernicskó István új kiadványa teljes objektivitással, gördülékeny nyelvezettel és jól összeállított, könnyen értelmezhető táblázatokkal, színes ábrákkal vezeti végig az olvasót az ukrajnai többnyelvűségi helyzetben rejlő, vagy sok esetben inkább a mögé bújtatott (nyelv)politikai csatározások, és az országban élő kisebbségeket több szempontból is negatívan érintő törvények és jogszabályok által szegélyezett „útvesztőn””

– összegezte Gazdag Vilmos.

Ezt követően Kész Margit, a Magyar Tanszéki Csoport oktatója mutatta be a Beregszászi Anikó – Dudics Lakatos Katalin által szerkesztett Huszonkettő. A kárpátaljai magyar anyanyelvi nevelés 22 évének története című kötetet. A kötet a kárpátaljai magyar anyanyelvi nevelés két évtizedét veszi górcső alá. Tisztázza az anyanyelvoktatás alakulását a tantervek és tankönyvek tükrében. Megállapítja, hogy a kárpátaljai magyar iskolákban a hozzáadó szemlélet eredményeként pozitív változás figyelhető meg a nyelvjárások, nyelvjárási beszélők megítélését tekintve. A monográfiában a szerzők bemutatják az előzményeket, az Iskola 2000 kutatás eredményeit, a kárpátaljai magyar anyanyelvoktatás alakulását, a kárpátaljai magyar iskolások nyelvi tudatát érintő 2006-2008-as felmérés tanulságait, azt, hogy eredményes-e a hozzáadó anyanyelvoktatás a gyakorlatban, valamint a nyelvi tolerancia alakításának lehetőségeit.

Őt követte Karmacsi Zoltán, a Magyar Tanszéki Csoport oktatója, aki a Dudics Lakatos Katalin – Gazdag Vilmos által szerkesztett Dialektológiai alapismeretek filológus hallgatók számára című kiadványt mutatta be. A munka szót ejt a nyelvjárási alakulatokról, bemutatja a különböző nyelvjárási régiókat, nagy hangsúlyt fektetve a kárpátaljai nyelvjárásokra. Osztályozza a tájszavakat, valamint a szláv jövevényszavak történetébe is betekintést enged. A kötet érdeme, hogy bár filológus hallgatóknak készült, nemcsak ők, hanem a téma iránt érdeklődők is többet megtudhatnak a nyelvi sokszínűségről.

Huszti Ilona, az Angol Tanszéki Csoport docense Lechner Ilona Erkölcs és nyelvészet. Az erkölcsfogalom metaforikus konceptualizációja a magyar és a német nyelvben című művét prezentálta. A kiadványban a szerző az „erkölcs” fogalom metaforikus konceptualizációjával foglalkozik a magyar és a német nyelvben. A monográfia nagy hangsúlyt fektet a nyelv, gondolkodás és kultúra hármasára, a metaforaalkotás kontextuális tényezőire, az erkölcs fogalmára, a módszertani megfontolások és a kutatás bemutatására, az „erkölcs” fogalmi metaforáira a magyar és a német nyelvben.

Ezt követően Libák Natália, az Ukrán Tanszéki Csoport oktatója a Bárány Erzsébet – Bárány Béla – Gazdag Vilmos által szerkesztett Ukrán Irodalmi Antológia 1-3. számát mutatta be. A kiadványok azokat a magyar nyelvre fordított szépirodalmi műveket tartalmazzák, amelyek az emelt szintű ukrán irodalom érettségi vizsga követelményrendszerében szerepelnek. A könyvet az érettségi előtt álló fiatalok és az ukrán irodalom iránt érdeklődő magyar anyanyelvű középiskolások, továbbá a felsőoktatási rendszerekben tanuló hallgatók is haszonnal forgathatják.

Őt követte Váradi Krisztián, a Magyar Tanszéki Csoport gyakornoka, aki Gazdag Vilmos Ukrán-magyar filológia fogalomtár című művét mutatta be, mely 2023 decemberében látott napvilágot. A kiadvány 798 filológiával kapcsolatos fogalmat definiál ukránul és magyarul. A szerző megfogalmazása szerint a kötet elsősorban filológus hallgatók számára készült, azonban oktatók és kutatók is hasznosíthatják. A kiadványban egyszerűbb és bonyolultabb fogalmak is definiálásra kerülnek.

Végezetül Dudics Lakatos Katalin, a Magyar Tanszéki Csoport oktatója mutatta be az Acta Academiae Beregsasiensis, Philologica tudományos folyóirat első két lapszámát. A Rákóczi-főiskola az oktatás mellett a tudományos kutatásoknak is bázisa. A Főiskola oktatói és kutatói a tudományos eredményeikről ukrajnai, magyarországi és nemzetközi folyóiratokban is rendszeresen számot adnak. Ezért érezte fontosnak a főiskola vezetősége, hogy egy olyan folyóiratot hozzanak létre, amely helyet adhat a filológiai kutatások kapcsán született új eredmények bemutatásának.

A folyóirat főszerkesztője Beregszászi Anikó, a Filológia Tanszék tanszékvezető professzora, főszerkesztő-helyettese Bárány Erzsébet, az Ukrán Tanszéki Csoport docense. Felelős szerkesztői Gazdag Vilmos, a Magyar Tanszéki Csoport docense és Pősze Andrea, az Ukrán Tanszéki Csoport docense. A szerkesztő bizottság tagjai között hét ország: Ukrajna, Magyarország, Románia, Szlovákia, Horvátország, Szlovénia és Ausztria neves felsőoktatási intézményeinek, kutatóműhelyeinek munkatársai találhatók. Az első szám a 2021-ben Beregszászban megrendezett 21. Élőnyelvi Konferencia előadásai közül 9 tanulmányt tartalmaz magyar, ukrán és angol nyelven. A folyóirat második számában 13 tanulmány és 2 recenzió kapott helyet. A korábban említett konferencia előadásai mellett ukrán nyelvészek munkáit is olvashatjuk.

Kurmay Anita

kmf.uz.ua