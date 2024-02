Távoktatás a Beregszászi kistérség iskoláiban és Ungváron

Az influenzás és akut légúti megbetegedések növekedő száma miatt távoktatást vezetnek be a Beregszászi kistérség iskoláiban és Ungváron.

A technogén-ökológiai és rendkívüli helyzetekkel foglalkozó bizottság döntése értelmében a február 5–9. közötti időszakban a diákok áttérnek az online oktatásra.

Babják Zoltán polgármester közölte, hogy az óvodákban továbbra is a megszokott módon folyik az oktatás. Ugyanakkor fokozott figyelemmel kísérik a gyerekek egészségügyi állapotát. A légúti fertőzéses tünetekkel rendelkező gyermekek nem vehetnek részt az oktatási folyamatban.

A bizottság jövő pénteken, február 9-én ülésezik újra.

Az Ungvári Városi Tanács szintén arról számolt be, hogy megugrott az akut légúti megbetegedések száma, így az ungvári általános és középiskolákban karantént vezetnek be február 5–9. között. Mint írják, a rendelet a városi művészeti és sportiskolákra is vonatkozik. Az óvodák a megszokott rendben működnek.

Kárpátalja.ma