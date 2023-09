Ukrán nemzetiségi nyelvoktató iskolát nyitottak Nyíregyházán

Hivatalosan is megnyílt a Leszja Ukrajinka Országos Ukrán Nemzetiségi Nyelvoktató Iskola Nyíregyházán szeptember 7-én. A hírt Volodimir Csubirko, a Kárpátaljai Megyei Tanács vezetője közölte a Facebookon.

Az iskola Budapesten is működik, és most Nyíregyházán nyitották meg egy fiókintézetét. A szabolcshir.hu információi szerint a két intézményben összesen 92 diákot oktatnak, köztük a háború elől elmenekült gyerekeket is. Az ukrán nyelvet heti négy órában, a népismeretet heti két órában tanítják.

Grexa Liliána, ukrán nemzetiségi parlamenti szószóló az iskola budapesti tanévnyitóján történelmi pillanatnak nevezte az eseményt. Kiemelte, hogy ez az első, ukrán nyelvet hivatalosan állami szinten is oktató nemzetiségi iskola Magyarországon.

Az intézményt az ukrán nemzetiségi önkormányzat működteti.

Kárpátalja.ma