2025-ös F1-es körkép: papíron már csak egy hely kiadó

Azt követően, hogy a Sauber bejelentette, egy újonc, Gabriel Bortoleto lesz Nico Hülkenberg csapattársa a 2025-ös szezonban, papíron már csak egy hely kiadó a 2025-ös rajtrácson, a helyzet azonban adott esetben bonyolultabbá válhat…

Hónapok óta szinte folyamatos volt a találgatás azzal kapcsolatban, ki lesz Nico Hülkenberg márkatársa a Saubernél, majd miután rengeteg név került a kalapba, a csapat az utóbbi napokban első számú favoritnak tartott brazil újoncot jelentette be.

Először persze röviden azt, hogy Csou Kuan-jü és Valtteri Bottas távozik az alakulattól. Mindhárman három év után hagyják el a csapatot és nagyon valószínű, hogy mindketten kiszorulnak a rajtrácsról a következő szezonban. Az F1-es körforgásból viszont még nem biztos, hiszen – amennyiben elfogadják azt – tartalékversenyzői szerepkör még jó eséllyel elérhető számára.

Azzal, hogy rövidesen ezt követően jött a bejelentés Gabriel Bortoleto szerződtetéséről, a 2025-ös rajtrácson már csak egy hely kiadó – legalábbis papíron. Ez a hely pedig a Red Bull második számú alakulatának, a jövőre már hivatalosan is Racing Bulls néven futó csapatnak a második ülése.

Adott esetben viszont bonyolódhat a helyzet! A Red Bull-lal kapcsolatban ugyanis folyamatos a találgatás azzal kapcsolatban, megtarthatja-e versenyzői ülését Sergio Pérez, vagy a bikások felbontják érvényes szerződését (ez hivatalos 2025-re, de 2026-ra is szól). Amennyiben menesztik a mexikóit, pótlására az RB-vel már szerződést hosszabbító Cunoda Juki is esélyes lehet.

De rajta kívül számos versenyzőt szóba hoztak már a csapattal. Mindenképpen esélyesnek számít Liam Lawson is, aki a szezon közben vette át Daniel Ricciardo helyét, és akinek teljesítményét a Red Bull vezetői árgus szemekkel figyelik.

A nemzetközi sajtóban az utóbbi hetekben Franco Colapintót is esélyesként emlegették: volt, aki az RB, de volt olyan, aki egyenesen a Red Bull anyacsapata kapcsán. De felmerültek már olyan találgatások is, hogy a Red Bull nem is a fiatal argentinról tárgyalt a Williamsszel, hanem Carlos Sainzról, aki 2025-ben Max Verstappen mellé kerülhet és így Colapinto maradhat a csapatnál.

A Red Bull várhatóan a szezon után dönt majd (erre a vezetők is utaltak már az előző időszakban) és talán számításba veszi Cunoda abu-dzabi tesztjét is. Sőt, ott várhatóan lehetőséget kap Bortoleto F2-es bajnoki riválisa, Isack Hadjar is, aki a juniorcsapat ülésére is esélyes lehet, hiszen élvezi a tanácsadó, Helmut Marko támogatását…

Így fest jelenleg a 2025-ös mezőny:

Red Bull Max Verstappen Sergio Pérez Ferrari Charles Leclerc Lewis Hamilton McLaren Lando Norris Oscar Piastri Mercedes George Russell Andrea Kimi Antonelli Aston Martin Fernando Alonso Lance Stroll RB Cunoda Juki ? Alpine Pierre Gasly Jack Doohan Haas Esteban Ocon Oliver Bearman Williams Alexander Albon Carlos Sainz Sauber Nico Hülkenberg Gabriel Bortoleto

Borítókép: Fotó: XPB

Forrás: m4sport.hu