A novemberi frissítés szerint az ukrán labdarúgó-válogatott továbbra is a 36. helyet foglalja el a FIFA világranglistáján. A rangsort Spanyolország vezeti, míg Marokkó történelmi eredményt elérve az ötödik helyre lépett előre.

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) november 18-án tette közzé a férfi válogatottak legfrissebb világranglistáját.

Ukrajna 1530,59 ponttal a 36. helyen áll, közvetlenül Magyarország előtt. A magyar válogatott a 37. helyet foglalja el. Lengyelország a 38., a Kongói Demokratikus Köztársaság a 39., Görögország a 40., Wales pedig a 41. helyen szerepel.

Ukrajna előtt Paraguay (31.), Algéria (32.), Törökország (33.), Svédország (34.) és Oroszország (35.) található.

A rangsor élén továbbra is Spanyolország áll, megelőzve Argentínát, Franciaországot és Angliát. Marokkó két helyet javítva az ötödik pozícióba került, ami az ország történetének eddigi legjobb eredménye a FIFA-világranglistán.

A FIFA következő hivatalos világranglista-frissítése december 16-án várható.

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