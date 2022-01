A Bayern München is vereséggel kezdte az évet

Hatalmas meglepetéssel, a Borussia Mönchengladbach Bayern München feletti 2:1-es sikerével indult a 18. forduló, és ezzel a tavaszi szezon, a német labdarúgó Bundesligában, így a spanyol Real Madridhoz és angol Manchester Unitedhoz hasonlóan a bajor sztárcsapat is vereséggel kezdte az évet.

A járványügyi korlátozások miatt üres lelátók előtt fogadta a Bayern a Mönchengladbachot az Allianz Arénában. A koronavírus miatt nem csak a szurkolók voltak kénytelenek távol maradni a találkozótól. Ami ennél is nagyobb veszteség volt a hazaiaknak, hogy a Bayern München keretéből kilencen megfertőződtek, két-két játékosra sérülés, illetve az Afrika-kupán való részvétel miatt nem számíthatott Julian Nagelsmann. A bajoroknak már a kezdőcsapata sem volt mindennapi, de a kispadon ülők névsora a legnagyobb meglepetés: kilenc játékosból hatan voltak 19 évesek, vagy annál is fiatalabbak.

A vendég Mönchengladbach hat játékosáról volt kénytelen lemondani a találkozóra. A mérkőzés állása a Bayern München akaratának megfelelően alakult, az első félidő feléhez közeledve ugyanis Robert Lewandowski 14 méterről, szép labdaátvételt követően, erőteljes lövéssel megszerezte a vezetést a hazaiaknak (1:0). A lengyel klasszis ezzel megdöntötte a klub korábbi rekordját, a bajorok már sorozatban 65. meccsükön tudtak gólt szerezni. A vendégek kisvártatva megfordították az állást: először a 27. percben a védők által magára hagyott Florian Neuhaus egyenlített közelről (1:1), majd négy perccel később, egy szögletet követően, Stefan Lainer nagyszerű fejesébe már csak belekapni tudott aNeuert helyettesítő Ulreich (1:2). A folytatásban a Bayern és a Gladbach előtt is adódtak nagy lehetőségek, a kapusainak és a kapufáknak is mindkét együttes sokat köszönhetett, az állás viszont már nem változott. A bátran futballozó Mönchengladbach győzelemmel hagyhatta el a pályát a hajrában kényszerből a 16 éves Paul Wannert is szerepeltető Bayern München otthonában.

A Bundesliga tabelláját még így is 9 pontos előnnyel vezeti a Bayern a Borussia Dortmund előtt, akik a hatodik helyen álló Eintracht Frankfurthoz látogatnak szombat este. A Mönchengladbach bravúros győzelmével a 15.-ről feljött a 11. helyre.

Bundesliga, 18. forduló:

Bayern München–Borussia Mönchengladbach 1:2

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma