A Beregvidék FC kiütötte Királyházát, és visszavette a vezetést

A beregszászi járási labdarúgó-bajnokság 9. fordulója után ismét a Beregvidék FC vezeti a tabellát, miután magabiztos sikert arattak hazai pályán a Királyházai FC ellen. A beregszászi együttes 4:1-re kiütötte ugocsai ellenfelét, és ezzel az első helyről várhatják az augusztus végén kezdődő második kört. A bajnokság felénél két másik beregszászi kistérségi alakulat követi a Beregvidéket, a Kígyósi FC és a Mezőgecsei Baktyanec.

Az első kör utolsó fordulójában, tehát a bajnoki féltávnál igazi gólzáporos találkozókat rendeztek. A Tiszaújlaki FC a szőlősvégardói zakója (5:1) után javítani tudott hazai pályán, a mezőgecseiek ellen pontot szerző Tiszakeresztúri FC ellen. A mérkőzést a vendégek kezdték jobban, de legnagyobb helyzetüket a kapu fölé bombázta támadójuk. A hazaiaknak is volt több nagy gólhelyzete, és az egyiket sikerült is gólra váltaniuk a félidő végén (1:0). A második játékrész kiegyenlített játékot hozott, de gólt ismét a tiszaújlakiak szereztek: a partjelző leshelyzetet jelezve felemelte zászlaját, a vendég védőket ez kissé megzavarta, nem úgy a hazaiak támadóját, aki betalált a tiszakeresztúri kapuba, a játékvezető pedig felülbírálva asszisztensét, megadta a gólt (2:0). Pár perccel később egy kapusról kipattanó szabadrúgást követően szépítettek a vendégek (2:1), de nem sokkal a mérkőzés vége előtt egy kapushiba után harmadik gólját is megszerezte a tiszaújlaki gárda (3:1). A Tiszaújlaki FC-nek még van egy elhalasztott mérkőzése a Fancsikai FC vendégeként, akik 3:1-es vereséget szenvedtek Mezőgecse otthonában. A mezőgecseiek győzelmükkel pontszámban beérték a Kígyósi FC-t, míg a listavezető beregszásziaktól is csak két ponttal vannak lemaradva.

A Beregvidék FC a Barátság Stadionban látta vendégül a negyedik helyen álló Királyházát, akik legutóbb Kígyóstól szenvedtek vereséget hazai pályán. A mérkőzésen a hazaiak szerezték meg a vezetést, miután Nagy Miklós értékesítette a csapata számára megítélt büntetőt (1:0). A vendégeknek ezután sikerült egyenlíteniük (1:1), de ezt követően beindult a beregszászi henger: előbb Veréczy Erik, majd Ohár Román is betalált. Az i-re Nagy Miklós bombagólja tette fel a pontot, aki így duplázni tudott, megszerezve csapata negyedik gólját (4:1). A listavezető ezzel egy vereséggel zárta az első kört, ahogy a kígyósi és a mezőgecsei együttesek is, tehát izgalmas folytatás vár a csapatokra augusztus 29-től. Addig sem marad futball nélkül a járás, mivel július 25-én kezdődnek a járási kupa küzdelmei.

A sereghajtó Mezővári FC első győzelméért hajtott hazai közönség előtt, de a Szőlősvégardói Teszla sem adta olcsón a bőrét, és 3:3-as döntetlen született a hátsó régióban elhelyezkedő csapatok rangadóján. Az első kör után elmondható, hogy nincs előre lefutott meccs a bajnokságban, mivel a tabella végén szerénykedő csapatok egy kis szerencsével bármikor pontot rabolhatnak az éllovasoktól, tehát a folytatásban is izgalmas, színvonalas találkozóknak lehetnek tanúi a mérkőzésekre kilátogatók.

Beregszászi járási labdarúgó-bajnokság, 9. forduló:

Tiszaújlaki FC – Tiszakeresztúri FC 3:1

Mezőgecsei Baktyanec – Fancsikai FC 3:1

Beregvidék FC – Királyházai FC 4:1

Mezővári FC – Szőlősvégardói Teszla FC 3:3

A bajnokság állása:

№ Mérkőzés GY D V Gólkülönbség Pont 1. Beregvidék FC 8 6 1 1 29:9 19 2. Kígyósi FC 8 5 2 1 20:8 17 3. Mezőgecsei Baktyanec FC 8 5 2 1 19:10 17 4. Királyházai FC 8 4 0 4 12:14 12 5. Tiszaújlaki FC 7 3 1 3 17:16 10 6. Fancsikai FC 7 3 0 4 7:13 9 7. Szőlősvégardói Teszla FC 8 2 1 5 17:22 6 8. Tiszakeresztúri FC 8 1 2 5 15:25 5 9. Mezővári FC 8 0 3 5 7:26 3

Kopasz Gyula

