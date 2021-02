A címvédő Honvéd és a Fradi is kiesett a kupából

Igazi meglepetéseket tartogattak a Magyar Kupa nyolcaddöntőinek párharcai, mivel a címvédő Budapest Honvéd, a rekordgyőztes Ferencvárosi TC és a Puskás Akadémia is búcsúzott a további küzdelmektől.

A nagyszőlősi Vajda Sándorral felálló Mezőkövesd Zsóry a kupára is átmentette remek bajnoki formáját, és már az első játékrészben bebiztosították a továbbjutást a Diósgyőri VTK ellen. A 37. percben az ex-diósgyőri Rui Pedro talált be volt csapata ellen, majd öt perccel később Vutov állította be a 2:0-s végeredményt. A Paks a Budafoki MTE csapatát látta vendégül. A hazaiak bár kétszer is megszerezték a vezetést, de Skribek Alen triplájával fordítani tudtak a vendégek, akik végül 4:2-re diadalmaskodtak. Az MTK 4:1-es győzelmet aratott a harmadosztályban szereplő Tállya vendégeként, a Kisvárda pedig a másodosztályú Haladás otthonában tudott nyerni 1:0-ra. A kisvárdai csapat kárpátaljai légiósa, az alsókerepeci Hei Viktor a 90. percben lépett pályára, amolyan időhúzó csereként.

A másodosztályú csapatok rangadóján a Debreceni VSC csupán hosszabbítást követően tudott nyerni a Siófok csapata ellen, miután Varga József a ráadás ráadásában, a 123. percben volt eredményes (2:1). A Puskás Akadémia nagy meglepetésre vereséget szenvedett hazai pályán az Újpest FC csapatától. A lila-fehérek első gólját a bajnokságban öt meccsre eltiltott Tallo szerezte büntetőből, majd Beridze volt eredményes a 84. percben, továbblőve együttesét a legjobb nyolc közé.

A címvédő Budapest Honvéd már a 10. percben emberhátrányba került Zalaegerszegen, de a 32. percben így is megszerezték a vezetést a kispestiek. A megítélt büntetőt Gazdag Dávid értékesítette (0:1). Az 50. percben a ZTE is tizenegyeshez jutott, amit Futács Márkó lőtt a hálóba (1:1). A 77. percben kilenc emberre fogyatkoztak a vendégek, miután Tujvel kapus is a kiállítás sorsára jutott. A továbbjutás sorsát végül Koszta Márk ráadásban szerzett gólja döntötte el a 97. percben (2:1).

A Ferencvárosi TC hazai pályán esett ki a kupából a MOL Fehérvár csapata ellen, miután a játékvezetői hibáktól hemzsegő első játékrész után egy harmatgyenge második félidőt produkált a zöld-fehér alakulat. Egy fehérvári támadás során Nikolics jól láthatóan kézzel ért labdához, amit továbbengedett Bognár játékvezető, majd Petrjak és Mmaee egymás ellen elkövetett szabálytalansága után büntetőt ítélt, amit Nikolics higgadtan értékesített (0:1). Pár perccel később Stopira csatárokat megszégyenítő mozdulattal bólintott saját kapujába (1:1). A fehérvári kapu előtt forrósodott a helyzet, amikor Tokmacot buktatta Kovács kapus, de a játékvezető sípja néma maradt. A második vendéggólból is kivette részét Nikolics, aki előbb kézzel tette maga elé a labdát, majd meglökte védőjét, akiről szögletre ment a labda. A pontrúgást követően Stopira ezúttal az ellenfél kapujába is betalált (1:2). A második félidőben egyik kapu sem forgott nagyobb veszélyben, bár a Fradi sokkal többet birtokolta a labdát, és több kapura lövése is volt a hazaiaknak, az egyenlítés nem jött össze számukra. A munkácsi Igor Haratyin 76 percet töltött a pályán. A címvédő Honvéd után a rekordgyőztes FTC is búcsúzott a küzdelmektől, így Szerhij Rebrov vezetőedzőnek idén sem jön össze csapatával a duplázás (bajnoki cím és kupagyőzelem).

Magyar Kupa, a negyeddöntő párosítása:

MOL Fehérvár – Budafoki MTE

Mezőkövesd Zsóry – Újpest FC

Kisvárda FC – Zalaegerszegi TE

MTK Budapest – Debreceni VSC (NB II)

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma