A feljutás küszöbén az Ungvári FC

Az ukrán harmadosztályú labdarúgó-bajnokság 22. fordulójában közvetlen riválisa, a harmadik helyen álló Kárpáti Halics otthonába látogatott az Ungvári FC, ahol kiütéses, 3:0-s győzelmet aratott Volodimir Vaszjutik együttese. A kárpátaljai csapat ezzel továbbra is vezeti a harmadosztály A csoportjának tabelláját, ahonnan az idény végén két csapat jut fel a másodosztályba, így összejöhet az Ung-parti rangadó, mivel a Minaji FC is oda került a Favbet Ligából való kiesése után.

Az Ungvári FC a Hotra, Fedak, Minajlenko, Szartyina, Mastalir, Skinder, Csonka, Pukánics, Ferencik, Visnevszkij, Majboroda összeállításban lépett pályára a lembergi Ukrajna Stadionban, a Kárpáti Halics vendégeként. Mindkét csapat annak tudatában lépett pályára, hogy győzelem esetén közelebb kerülhet a feljutáshoz, de ez csupán a vendég ungváriak játékán látszott meg igazán. Az Ung-vidéki együttes már a találkozó első felében, a 15. percben megszerezte a vezetést Vadim Ferencik góljával (0:1). A játék képe ezután sem változott, és az ungváriaknak sikerült mezőnyfölényt kialakítaniuk, a hazaiak pedig csak elvétve jutottak el Hotra kapujáig, és amikor eljutottak, akkor sem tudtak veszélyes helyzeteket kidolgozni. A csapatok 1:0-s ungvári vezetéssel mehettek szünetre. A második félidőben is a vendégek irányítottak, aminek meg lett az eredménye, újabb góllá érett a mezőnyfölény: a 65. percben egy kárpátaljai akció végén a halicsiak védőjéről, Vulcsinról csorgott be a labda a hazai kapuba (0:2). A találkozó végén a vendégek feltették az i-re a pontot, és kiütötték riválisukat: a 84. percben Volodimir Durán állította be a 0:3-as végeredményt. Újabb győzelmével nagyon közel került a feljutáshoz az Ung-parti csapat, és 47 pontjával továbbra is a tabella éllovasai Pukánicsék. A második helyezett Pogyillja Hmelnickij 44 pontot gyűjtött, míg a harmadik helyen még mindig a 42 pontos Kárpáti Halics áll, két ponttal megelőzve a három meccsel kevesebbet játszó Epicenter Dunajivci csapatát.

Az Ungvári FC a következő fordulóban a tizenegyedik helyen álló Rubikon Kijevet fogadja az Avangard Stadionban, majd az Epicenter otthonában lépnek pályára, akik egyelőre még nem szálltak ki a feljutásért folytatott harcból. A két utolsó fordulóban a két sereghajtóval találkoznak a megyeszékhelyiek, előbb az országos hírnevű Kárpáti Lviv látogat Ungvárra, majd a Voliny-2 Luck otthonában léphetnek pályára Csonkáék.

Ukrán harmadosztályú labdarúgó-bajnokság, 22. forduló:

Kárpáti Halics – Ungvári FC 0:3

A bajnokság állása: 1. Ungvári FC 47 pont/20 mérkőzés, 2. Pogyillja Hmelnickij 44/19, 3. Kárpáti Halics 42/21, 4. Epicenter Dunajivci 40/18, 5. Dinaz Visgorod 39/20, (…) 11. Rubikon Kijev 16/20, 12. Voliny-2 Luck 12/20, 13. Kárpáti Lviv 12/19.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma