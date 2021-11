A MOL Fehérvárt is kiütötte a Fradi

A címvédő Ferencvárosi TC 3:0-ra kiütötte hazai pályán a MOL Fehérvár együttesét a magyar labdarúgó NB I 13. fordulójának rangadóján. A fővárosiak ezzel továbbra is magabiztosan vezetik a tabellát, a Vidi pedig maradt a negyedik helyen. Az utolsó helyen álló Újpest FC a kiesési rangadón 3:1-re legyőzte a Debreceni VSC gárdáját, de még mindig a lila-fehérek a sereghajtók. A fővárosi rangadón a Budapest Honvéd 3:0-s sima győzelmet aratott az MTK ellen, akik így maradtak a kieső, utolsó előtti helyen.

A fővárosi zöld-fehérek a vártnál is magabiztosabban kezdték a székesfehérvári Vidi – jelenlegi hivatalos nevén a MOL Fehérvár – elleni összecsapást: labdatartásban, a párharcok megnyerésében és a helyzetek kialakításában is egyértelműen jobbak voltak riválisuknál. A gólra sem kellett tíz percnél többet várni, Olekszandr Zubkov régi önmagát idézve vágta a labdát a kapuba: az ukrán válogatott szélsője szépen vette le a labdát, csinált egy lövőcselt a bal lábára téve a labdát, és erőből a kapura tüzelt (1:0). A félidei szünetre már kétgólos előnnyel vonult a hazai csapat. A szünet előtt Ryan Mmaeeis szépségdíjas gólt lőtt a tehetetlen Kovács Dániel kapujába (2:0). A marokkói futballista bombaformában tért vissza a világbajnoki selejtezőkről, a válogatott játékosaként ugyanis Szudán (3:0) és Guinea (3:0) ellen is duplázott.

A fehérváriaknak nem nagyon sikerült felpörögniük a második félidőre. A támadásokból hiányzott az átütőerő, a ferencvárosiak ellenben néhány húzással a kapu előtt voltak, Ryan Mmaee gólja után gólpasszt adott,Myrto Uzunit hozta kihagyhatatlan helyzetbe (3:0). A zöld-fehéreknél a csereként beszálló Zachariassen büntetőt harcolt ki, amelyet az addig remekül futballozó Aissa Laidouni azonban kihagyott. Nem sokkal később Funsho Bamgboyekézzel megcsapta az őt visszahúzó Tokmac Nguent a felezővonalnál, amiért piros lapot kapott, így tíz emberrel fejezték be a vendégek a találkozót.

A Ferencváros győzelmével nyolc ponttal meglépett a legfőbb riválisnak kikiáltott fehérváriaktól, és ha a zöld-fehérek behúzzák a Puskás Akadémia ellen elmaradt mérkőzésüket, a különbség akár tizenegy pontra duzzadhat.

Az Újpest nagy csatában, emlékezetes mérkőzésen 3:1-re legyőzte odahaza a Debrecent. A mérkőzésen a hazaiak szerezték meg a vezetést Beridze találatával, amire Dzsudzsák Balázs válaszolt egy jogosan megítélt büntető értékesítésével. Miután Marko Nikolics egy buta szabálytalansággal nehéz helyzetbe hozta csapatát (a 34. percben emberhátrányba került a Loki), az Újpest kezébe vette az irányítást, és még két találatot szerezve könnyedén begyűjtötte a három pontot (3:1).

A Paksi FC véget vetett rossz sorozatának, és 4:1-re kiütötte a második helyen álló Puskás Akadémia együttesét. A mérkőzés legszebb találatát Böde Dániel szerezte a 26. percben, miután esernyőcsellel ejtette át a felcsútiak hátvédjét. A Kisvárda Claudiu Bumba büntetőből szerzett gólja után vezetett a Gyirmót ellen, a győriek azonban a meccs ráadásában egyenlíteni tudtak, így 1:1-es döntetlen született. A Honvéd, miután emberelőnybe került a 47. percben, három góllal kiütötte a kiesés ellen küzdő MTK együttesét.

Eredmények:

Ferencvárosi TC – MOL Fehérvár 3:0

Budapest Honvéd – MTK Budapest 3:0

Újpest FC – Debreceni VSC 3:1

Zalaegerszegi TE – Mezőkövesd Zsóry 1:1

Paksi FC – Puskás Akadémia 4:1

Gyirmót FC Győr – Kisvárda Master Good 1:1

A bajnokság állása: 1. Ferencvárosi TC 28 pont, 2. Puskás Akadémia 25 pont, 3. Kisvárda 24 pont, 4. MOL Fehérvár 20 pont, 5. Mezőkövesd 19 pont, 6. Paks 17 pont, 7. Honvéd 16 pont, 8. ZTE 15 pont, 9. DVSC 13 pont, 10. Gyirmót 13 pont, 11. MTK 12 pont, 12. Újpest 11 pont.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma