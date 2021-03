A Porto Ronaldóékat, a Dortmund az Európa-liga címvédőt ejtette ki

A labdarúgó Bajnokok Ligájában, óriási csatában az FC Porto jutott tovább a Juventus ellen a negyeddöntőbe. Az egygólos hazai győzelem (2:1) után Torinóban kikaptak ugyan a portugálok (2:3), de idegenben szerzett több góllal mégis ők léptek a következő körbe. A másik kedd esti találkozó visszavágóján a Borussia Dortmund 2:2-es döntetlent játszott a Sevillával, így 5:4-es összesítéssel a német csapat jutott tovább.

Sérgio Conceicao együttese bátran kezdett a torinói visszavágón, nem adta fel a támadásokat, és az első húsz perc végéhez közeledve Mehdi Taremi révén kiharcolt egy büntetőt, amelyet Sérgio Oliveira magabiztosan értékesített (1:0). Érdemes megjegyezni, hogy a portói mérkőzés utolsó percében a játékvezető nem adott meg egy jogos büntetőt a Juventus részére, itt pedig egy jogtalan tizenegyeshez jutottak a portugálok, mivel a támadó legalább annyira szabálytalan volt, mint a Juve védője. Andrea Pirlo nem cserélt a szünetben, de csapata nagyon jó szellemben kezdte a második félidőt, és ennek meg is lett az eredménye: a 49. percben Leonardo Bonucci emelt a védők mögé Cristiano Ronaldóhoz, aki gyönyörűen lekészítette a labdát Federico Chiesának, és az első meccsen is eredményes olasz támadó az öt és feles magasságából kilőtte a bal felső sarkot (1:1). Öt perccel később Mehdi Taremi, a Porto iráni csatára nagyon nehéz helyzetbe hozta csapatát azzal, hogy sárga lappal a birtokában sípszó után elrúgta a labdát, amiért Björn Kuipers játékvezető kiállította. A Juve emberelőnyben nagy nyomás alá helyezte a vendégeket. Gyorsan sikerült is gólra váltaniuk Ronaldóéknak az emberelőnyt, a 63. percben Chiesa fejelt a léc alá Juan Cuadrado beadása után (2:1). A hazaiak Morata által egy les miatt meg nem adott találatig (91. perc), Cuadrado révén pedig egy felsőlécről kipattanó bombáig jutottak el (93. perc), így következhetett a hosszabbítás.

A 115. percben szabadrúgáshoz jutott a Porto, és Sérgio Oliveira állt a labda mögé, aki a sorfal alatt, Cristiano Ronaldo lába között kilőtte a jobb alsó sarkot (2:2). A Juve két perccel később Adrien Rabiot fejes góljával újra előnybe került (3:2), de a Porto mintaszerű védekezéssel megmentette kapuját az újabb hazai találattól, így 4:4-esösszesítéssel, idegenben szerzett több góllal kiejtette a Juventust, amely fennállása során először esett ki az első számú európai kupasorozat nyolcaddöntőjében egymást követő két idényben.

A Borussia Dortmund a 35. percben egy labdaszerzés után szerezte meg a vezetést a Sevilla ellen: Marco Reus került közel a kapuhoz, Erling Haaland elé tette a labdát, a norvég támadó pedig belőtte 19. gólját a Bajnokok Ligájában, amihez mindössze 14 mérkőzésre volt szüksége. A fiatal csatár a 2020/2021-es szezon góllövőlistáját is vezeti tíz találatával. A második félidő elején ismét helyzetbe került Haaland, majd kisodródva is a kapuba lőtt. A játékvezető végül hosszas videózás után érvénytelenítette a találatot, de tizenegyest ítélt a Dortmundnak egy korábbi szabálytalanság miatt. Az ifjú norvég támadó hibázott, de a Sevilla kapusa, Bono kimozdult a lövés előtt, így a bíró megismételtette a büntetőt, Haaland pedig duplázott (2:0). A Sevilla a 68. percben büntetőhöz jutott, amit Jusszef en-Nesziri értékesített, így szépítettek a spanyolok (2:1). A mérkőzés végén összejött a második Sevilla-gól, Ivan Rakitic beadásából en-Nesziri fejelt a kapuba (2:2). Az Európa-liga címvédője így alulmaradt összesítésben (4:5), és a Dortmund jutott be a negyeddöntőbe.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma