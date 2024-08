A Puskás Akadémia is továbbjutott, három magyar csapat a rájátszásban

A labdarúgó Konferencialiga selejtezőkörének 3. fordulójában a Puskás Akadémia hazai pályán fogadta az örmény Ararat-Armeniát. Az idegenbeli 1–0-s magyar sikert követően Felcsúton 3–3-as döntetlen született, így a Puskás Akadémia 4–3-as összesítéssel kiharcolta a továbbjutást. A főtáblára kerülésért az utóbbi két év döntőse, az olasz Fiorentina együttese lesz az ellenfél.

Egygólos előnyből várhatta a Puskás Akadémia az Ararat elleni hazai találkozót, amit a találkozó 8. percében megduplázott a magyar együttes: Maceiras bedobása után a vendégek hátvédje Nagy Zsoltot szöktette, aki kíméletlenül kihasználta a ziccerét, jobbról éles szögből nagy erővel lőtte meg a labdát, amely a lécről vágódott a hálóba. A 25. percben kellett először hárítania Pécsi Árminnak, majd egy perccel később Urho Nissilä lövése után védett hatalmasat a vendégek ukrán kapusa, Danilo Kucser. A 37. percben Alexis Rodriguez tíz méterről az üres kapu fölé lőtte a labdát, a 40. percben Artur Szerobjan azonban már nem hibázott, pazar szabadrúgásgóllal egyenlített. A szünet előtt vezetést szereztek az örmények: Hovannesz Harutjunjan hatalmas gólt lőtt.

A második játékrészből két perc sem telt el, amikor Nagy Zsolt egyenlített. Az utolsó fél órára emberelőnybe került a házigazda: Amos Nondin lekönyökölte Szolnokit, amiért piros lapot kapott. Ezután Puljic fejelt gólt, de a VAR-vizsgálatot követően les miatt érvénytelenítették. Az örmények igyekeztek hosszabbításra menteni a párharcot. A rendes játékidő vége előtt néhány perccel Jonathan Duarte bombagóljával az Ararat 3–2-es előnybe került. A 94. percben a csereként beálló ukrán játékos, Artem Favorov gyönyörű szabadrúgással egyenlített, ezzel 4–3-as összesítéssel a Puskás Akadémia jutott tovább. A csoportkörbe kerülésért az elmúlt két év döntősével, a Fiorentinával csaphat össze a magyar csapat.

A csütörtöki játéknap után az is eldőlt, hogy a Paksi FC ellenfele a Mlada Boleslav lesz a következő körben, mivel a cseh együttes 5–3-as összesítéssel búcsúztatta az izraeli Hapoel Beer-Sevát. A Konferencialiga rájátszásában folytathatja az ukrán Krivbasz Krivij Rih csapata is, akik az Európa-liga 3. fordulójában 2–1-es vereséget szenvedtek Kassán a cseh Plzen gárdájától, majd a párharc visszavágóján is kikaptak 1–0-ra. Az ukránok ellenfele a spanyol Real Betis lesz. Az is kiderült, hogy az Európa-ligában a Ferencváros a bosnyák Borac Banja Lukával mérkőzhet meg a csoportkörbe jutásért, akik a feröeri Klaksvikot búcsúztatták.

Konferencialiga, selejtező, 3. forduló, visszavágó:

Puskás Akadémia – Ararat Armenia (örmény) 3–3

Továbbjutott: a Puskás Akadémia, 4–3-as összesítéssel

Korábban: Fehérvár FC – Omonia Nicosia (ciprusi) 0–2

Továbbjutott: az Omonia, 3–0-s összesítéssel

Mornar Bar (montenegrói)–Paksi FC 2–2

Továbbjutott: a Paksi FC, 5–2-es összesítéssel

A rájátszás párosításai:

Puskás Akadémia – Fiorentina (olasz)

Paksi FC – Mlada Boleslav (cseh)

Krivbasz Krivij Rih – Real Betis (spanyol)

Európa-liga, selejtező, 3. forduló, visszavágó:

Viktoria Plzen (cseh) – Krivbasz Krivij Rih 1–0

Továbbjutott: a Viktoria Plzen, 3–1-es összesítéssel

A rájátszásban:

Ferencvárosi TC – Borac Banja Luka (bosnyák)

