A Vidi után a Fradit is megtréfálta a Kisvárda FC

A magyar labdarúgó OTP Bank Liga 18. fordulójában fontos pontokat hullajtott hazai pályán a listavezető Ferencvárosi TC, és a zöld-fehéreket üldöző MOL Fehérvár csapata is. A szerdán a székesfehérváriakat legyőző Kisvárda FC ezúttal a Fradi otthonából is ponttal távozott, miután 1:1-es döntetlennel jöhettek le a pályáról a Groupama Arénában. A MOL Fehérvár nagy meglepetésre vereséget szenvedett hazai pályán a kiesés ellen küzdő Budapest Honvéd ellen, így nem tudták kihasználni az FTC botlását, sőt immár tizenegy pontos hátrányban vannak a címvédővel szemben.

A dobogóért küzdő MTK Budapest és a Puskás Akadémia találkozója sokáig úgy tűnt, gólnélküli döntetlennel ér véget, miután a vendégek több hatalmas helyzetet is elpuskáztak, és nem tudták kihasználni hatalmas mezőnyfölényüket. A 95. percben a Puskás Akadémia új szerzeménye, az első meccsén pályára lépő Géresi Krisztián szerzett látványos gólt egy ötletes támadást követően, amivel a vendégek begyűjtötték a három pontot (0:1).

A Mezőkövesd a kiesés ellen menekülő Újpest FC-t fogadta, és Pintér Attila tanítványai az első félidő végén meg is szerezték a vezetést, a 44. percben Katanec talált be (1:0). A hazaiak az 59. percben második góljukat is megszerezték, miután Besirovic is eredményes volt (2:0). Az Újpest FC ezután sem adta fel, és négy cserét követően a cseréként beálló Szakály Péter szépített a 75. percben (2:1). Három perccel később Beridze is betalált, amivel egyenlítettek a lilák (2:2). A 81. percben a Mezőkövesdnek sikerült megnyernie a mérkőzést, miután Cseri Tamás értékesítette a jogosan megítélt büntetőt (3:2). A nagyszőlősi Vajda Sándor ezúttal sem lépett pályára a győztes hazaiak csapatában.

A Ferencvárosi TC a Vidit legyőző, és a tabella harmadik helyére felkapaszkodó Kisvárdát fogadta a Groupama Arénában, ahol a 2021-es év első hazai győzelmére készült a listavezető. A zöld-fehérek mezőnyfölénye a 12. percben góllá érhetett volna, ha a Heister buktatásáért megítélt büntetőt a munkácsi Igor Haratyin értékesíteni tudja, de a mérkőzésen halovány teljesítményt nyújtó kárpátaljai középpályás elhibázta a tizenegyest, és Dombó a kipattanót is védte. A 40. percben a Kisvárda Jelena Richárd góljával büntetett (0:1). A Fradinak Uzuni góljával sikerült egyenlítenie az 59. percben (1:1), de a győztes gól Boli fejében maradt, mivel Tokmac beadását követően a kapufára fejelt az elefántcsontparti támadó. A Kisvárda ezzel nagy bravúrt hajtott végre, és megtartotta harmadik helyét a tabellán, a Fradi viszont továbbra is nyeretlen hazai pályán 2021-ben, és négy meccsen csupán öt pontot gyűjtött Szerhij Rebrov csapata. A Kisvárda csapatában az alsókerepeci Hei Viktor ezúttal nem lépett pályára.

A kiesés ellen küzdő Budapest Honvéd Hidi Patrik találatával már a 22. percben vezetést szerzett a MOL Fehérvár otthonában, amire Dárdai Palkó válaszolt a 45. percben (1:1). A vendégek végül a 80. percben megszerezték a győztes gólt: Bőle Lukács szöglet utáni beadását Batik Bence fejelte Rockov kapujába, így a két ex-fradista akciója három pontot ért a kispestieknek (1:2).

A tabellát botlásai ellenére még mindig magabiztosan vezeti a 43 pontos FTC a 32 pontot gyűjtő MOL Fehérvár előtt, a harmadik Kisvárda 28 ponttal, a negyedik helyen álló Puskás Akadémia pedig 27 pontos. A Honvéd 21 pontjával jelenleg a kilencedik helyen áll, az Újpest FC pedig csupán három ponttal előzi meg a kieső helyen álló Budafokot, akik vasárnap este kiesési rangadót játszanak a Diósgyőr otthonában.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma