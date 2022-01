A Wolves idegenben győzte le a Manchester Unitedot

Meglepetéssel zárult az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 21. fordulója: a Wolverhampton Wanderers 1:0-ra győzött a Manchester United otthonában. Ralf Rangnick irányításával először szenvedtek vereséget a Vörös Ördögök.

Az első negyedórában a vendégcsapat volt a veszélyesebb, David de Geának több védést is be kellett mutatnia. Nagy meglepetésre a folytatásban is inkább a Wolverhamptonnak voltak lehetőségei. A Premier League „portugáljai” (portugál vezetőedzővel, hat portugál labdarúgóval a kezdőben, és hárommal a kispadon), vagyis a Wolves tizenötször lőtt/fejelt az MU kapujára az első félidőben, ami egy új rekord, mivel a 2003–2004-es idény óta nem próbálkozott ennyiszer vendégcsapat az Old Traffordon az első 45 percben. A második félidőben kezdett éledezni a hazai gárda: a 66. percben majdnem megszerezték a vezetést, amikor is a csereként pályára lépő Bruno Fernandes tíz méterről bombázott a lécre. Ezt követően Ronaldo fejelt a kapuba, de les miatt érvénytelenítették a találatot. A 75. percben a Wolves szabadrúgása is lécet talált, De Gea rajta volt a lövésen.

A 82. percben már megszerezte a vezetést a Wolverhampton: Adama Traoré beadásátJoao Moutinho elé fejelte Phil Jones, a portugál pedig tizenhat méterről a kapuba továbbított (0:1). A 96. percben közel járt az egyenlítéshez a házigazda, Bruno Fernandes szabadrúgását azonban bravúrral védte José Sá. A Manchester United hat veretlen bajnoki után kapott ki, Ralf Rangnick irányításával pedig először szenvedett vereséget. Ezzel a tabellán a Wolves három pontra megközelítette a Unitedot, a Tottenham pedig két ponttal meg is előzte. Az MU a hetedik, míg a Farkasok a nyolcadik helyről várhatják a folytatást.

Premier League, 21. forduló:

Manchester United – Wolverhampton 0:1

A tabella állása: 1. Manchester City 53 pont/21 mérkőzés, 2. Chelsea 43/21, 3. Liverpool 42/20, 4. Arsenal 35/20, 5. West Ham 34/20, 6. Tottenham 33/18, 7. Manchester United 31/19, 8. Wolverhampton 28/19, (…) 20. Norwich 10/19.

