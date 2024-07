Argentína ismét Copa América győztes

Az Amerikai Egyesült Államokban rendezett labdarúgó Copa América döntőjében a címvédő Argentína hosszabbítás után 1–0-ra megverte Kolumbiát, miután a mérkőzés közel 80 perc csúszással kezdődött el, mivel jegy nélküli szurkolók ezrei jutottak be a stadionba.

A Miamiban rendezett döntőre 65 ezer nézőt vártak, a mostani szurkolói incidens pedig feltette az i-re a pontot, mivel a rendezés és a körülmények miatt már eddig is rengetegen kritizálták az idei Copa Américát, két év múlva pedig ennél jóval nívósabb esemény házigazdája lesz az USA (Kanadával és Mexikóval együtt társrendezőként), mégpedig a világbajnokságnak.

A Copa- és világbajnoki címvédő argentinoknál Lionel Messi és Julián Álvarez kezdett elöl, Lautaro Martínez pedig ezúttal is kispadozott, és játszott Ángel Di María is, akinek ez volt az utolsó mérkőzése válogatott mezben. A kolumbiaiak támadója Jhon Córdoba lett, mögötte Luis Díaz és a nagy formába lendülő James Rodríguez szervezkedett. Óriási helyzettel nyitottak az argentinok, de Álvarez elhibázta, majd James Rodríguezt a tizenhatoson nemes egyszerűséggel állon ütötte egy argentin védő. Két góllal válaszolhattak volna erre a sárga mezes kolumbiaiak, de Jhon Córdoba és a kiválóan futballozó Jhon Arias is rosszul célzott, a másik kapu előtt meg Álvarez blokkolta csapattársa, Lionel Messi gólba tartó lövését. Ezután Santiago Arias a pályán kívül rúgott akkorát Messibe, hogy kétperces ápolás következett. A szünet után sokkal jobban játszottak az argentinok, majd a 64. percben Lionel Messi lesérült, futás közben elcsúszott és le kellett cserélni.

A nyolcszoros aranylabdás helyére beálló Nicolás González kétszer is eldönthette volna a mérkőzést, de kihagyta helyzeteit, amikor a kapuba talált, akkor meg lesről kapta a passzt. Jöhetett a kétszer tizenöt perces hosszabbítás, az elején egy kihagyott González-ziccerrel, majd Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, és Lautaro Martínez érkezett a címvédőhöz. Amikor már mindenki a tizenegyespárbajra készült, Lautaro Martinez a 112. percben eldöntötte a mérkőzést.

A címét megvédő Argentína 16. tornagyőzelmével egyedüli csúcstartóvá vált Uruguayt maga mögött hagyva (ahogy a friss Európa-bajnok spanyolok is megelőzték a németeket negyedik Eb-trófeájuk megnyerésével). A 36 éves Angel Di María az utolsó meccsén szerepelt a válogatottban. Kolumbiának, amely a harmadik döntőjét játszotta a Copa Americán (amiből egyet nyert meg), 28 mérkőzéses veretlenségi sorozata szakadt meg.

Tehát a németországi labdarúgó Európa-bajnokságot Spanyolország, az Amerikai Egyesült Államokban rendezett Copa Américát pedig Argentína nyerte, így ez a két csapat vívja 2025-ben a „nagydöntőt” (Finalissima) egymással. 2025-ben negyedszer csap össze egymással Európa és Dél-Amerika bajnoka, azok után, hogy 1985-ben (Franciaország–Uruguay 2–0) és 1993-ban (Argentína–Dánia 1–1, tizenegyespárbaj után 5–4) még Európai és Dél-Amerikai Nemzetek Kupája néven futott az esemény. 2022-ben a Finalissima-n Argentína 3–0-ra legyőzte Olaszországot.

Copa América, döntő:

Argentína–Kolumbia 0–0, hosszabbítás után 1–0

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma