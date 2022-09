Az Inter és a Juventus is vereséget szenvedett a Seria A 7. fordulójában

Sem a Juventus, sem az Inter nem kezdte az elvárásoknak megfelelően a Seria A 2021-2022-es idényét. Mindkét klub igencsak nagy változásokon ment keresztül a nyár folyamán, és egyelőre egyik csapat mestere sem találja a megfelelő felállást legénysége számára.

Monza–Juventus (1-0)

A torinóiak az utóbbi két mérkőzésükön egyaránt döntetlent játszva mindössze a 10. helyről várták a vasárnapi Monza elleni mérkőzést. Az összecsapás esélyese egyértelműen az Öreg hölgy volt.

A mérkőzést mindenki nagy meglepetésére egyáltalán nem a vendégek kezdték jobban. A Monza gárdája – agresszív játékának és stabil labdatartásának köszönhetően – egyáltalán nem játszott alárendelt szerepet.

A hazaiak javára hajtotta a malmot az is, hogy Angel Di Mariát a 40. percben a játékvezető kiállította könyöklés miatt.

A második játékrészben a Brianzoliak, nagyrészt Palladino mester cseréjinek köszönhetően, uralták a játékot, és a 74. percben az éppen csereként beálló Gytkjaer góljával meg is szerezték a három pontot érő győztes gólt.

A Monza a Juventus fölött aratott győzelmével ugyan továbbra is a kiesőzónában helyezkedik el, de eddigi egy pontjukat most négyre növelték.

A torinóiak utolsó három mérkőzésükből egyet sem tudtak megnyerni, így hét fordulót követően mindössze a 8. pozícióban tanyáznak.

Udinese–Inter (3-1)

Az Inter gárdája a Juventusszal ellentétben jobban kezdte a mérkőzést az ellenfélnél, ugyanis mindössze öt perc játékot követően Barella már be is vette Silvestri kapuját. A fojtatásban az udinei csapatnak egy kis szerencsére is szüksége volt, mivel az egyenlítő gólt Skriniar (öngól) személyében szintén egy milánói játékos szerezte.

A döntetlennel záruló első félidőt követően a második játékrészben már úgy nézett ki, hogy a felek osztozkodnak a pontokon, amikor is a hazai csapat valami eszméletlen hajrával rukkolt elő.

Előbb a 84. percben Bijol góljával ismét megszerezték a vezetést a Friuliak, majd a 93. percben végleg eldöntötték a mérkőzést, a csereként beálló Arslan találatával.

Az udinei vereség következtében az Inter mindössze két ponttal a rivális Juventus előtt, a 7. helyen található, míg az Udinese, mindenki nagy meglepetésére, tizenhat egységgel vezeti a Seria A versenyfutását.

File Jószef

Kárpátalja.ma