Az IWF jelentős pénzbüntetéssel sújtotta az ukrán súlyemelő-szövetséget

A Nemzetközi Súlyemelő Szövetség (IWF) három tagszövetségét is sok tízezer dolláros pénzbüntetéssel sújtotta doppingvétségek miatt.

Az IWF honlapján hozta nyilvánosságra, hogy a török szövetségre 100 ezer amerikai dolláros pénzbírságot szabott ki, amelyet 6 hónapon belül kell befizetnie, miután három versenyzője is megszegte az IWF doppingellenes előírásait.



Türkmenisztán szövetségének ugyancsak fél év áll rendelkezésére, hogy lerója a világszövetség által rámért 80 ezer dolláros büntetést négy súlyemelőjének doppingvétsége miatt. A tiltott szerek használatán rajta vesztettek között van az a Redzsepbaj Redzsepov is, aki a 2017-es vb-n sporttörténelmet írt azzal, hogy ő szerezte a férfi súlyemelés 4000. világbajnoki érmét, szakításban másodikként végezve a férfiak 77 kilogrammos kategóriájában.



Az IWF hat hónapos határidőt adott ukrán tagszövetségének is, amelynek „büntetőtételként” 110 ezer eurót kell befizetnie, mivel három versenyzője megbukott a doppingvizsgálaton. A nemzetközi sportági szövetség rendelkezése szerint mindazon tagországai felfüggeszthetők, pénzbírsággal sújthatók és/vagy egyéb jogai visszavonhatók – így például az olimpiai részvételre vonatkozó kvótái is -, ha három vagy több emelője 12 hónapos időszakon belül doppingvétséget követ el.

Forrás: MTI