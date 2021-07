Bajnokok Ligája: ismét kettős győzelemmel jutott tovább az FTC

A Ferencvárosi TC 3:1-re győzött a litván Zalgiris Vilnius otthonában a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező 2. fordulójának visszavágóján. A magyar bajnok fővárosi zöld-fehérek 5:1-es összesítéssel kerültek a 3. körbe, ahol a cseh Slavia Praha lesz az ellenfelük. Továbbjutásával a magyar bajnok biztossá tette szereplését valamelyik európai kupasorozat csoportkörében, ahogyan a következő körben csatlakozó ukrán bajnoki ezüstérmes Sahtar Donyeck is.

A Fradi kétgólos előnyből várta a litvániai visszavágót, ami a játékán is meglátszott a magyar bajnoknak. De a hazaiak hiába birtokolták többet a labdát, veszélyes helyzetet nem tudtak kialakítani Dibusz Dénesz kapuja előtt. A vendégek ellentámadásokra rendezkedtek be, és rögtön az első veszélyes magyar támadásból gól született: Myrto Uzuni az ellenfél lába között is megtalálta a rést, a párharc első meccsén is remekül futballozó nyári szerzemény, Ryan Mmaee pedig higgadt lövéssel fejezte be az akciót a 44. percben (0:1). A könnyen felejthető első negyvenöt perc végén így az egyetlen kaput eltaláló lövésből egy gólt szerző Ferencváros vonult előnnyel a szünetre.

Az FTC a második játékrészben is hagyta futballozni az ellenfelet, és bár többnyire megelégedett azzal, hogy rombolja a támadásokat, egy újabb kontratámadás végén azonban Uzuni és Ryan Mmaee összjátéka újabb gólt hozott a 72. percben (0:2). A végeredmény a hosszabbításban esett gyors gólváltással alakult ki: a 93. percben Elhadji Diaw fejelte be a litvánok becsületgólját, majd egy perccel később a védelmet megetető Róbert Mak lőtte meg a vendégek harmadik találatát (1:3).

Továbbjutásával a Ferencváros biztossá tette szereplését valamelyik európai kupasorozat csoportkörében, ezzel egyidőben a Bajnokok Ligája-selejtezősorozat harmadik körébe lépett, ahol a cseh Slavia Praha lesz az ellenfele. A párharc első meccsét Budapesten rendezik meg jövő hét kedden vagy szerdán, míg a visszavágó augusztus 10-én lesz Prágában. Amennyiben a Ferencváros túljut a cseh bajnokon, úgy a Bajnokok Ligája rájátszásába kerül, az esetleges ellenfelet augusztus 2-án sorsolják ki. Ha a magyar bajnoknak túl nagy falat lesz a cseh együttes, akkor az Európa-liga rájátszásába esik ki, nyertes párharc esetén az EL, vereség esetén pedig az Európa-konferencialiga csoportkörébe jut. Tehát az FTC a 2019-es EL, és a 2020-as BL-csoportkör után idén zsinórban harmadszor harcolta ki az újabb őszi kupaszereplést.

Bajnokok Ligája, 2. forduló:

Zalgiris Vilnius (litván)–Ferencvárosi TC 1:3, összesítésben 1:5

Omonia Nicosia (ciprusi)–Dinamo Zagreb (horvát) 0:1, összesítésben 0:3

Helsinki JK (finn)–Malmö (svéd) 2:2, összesítésben 3:4

Flora (észt)–Legia Varsó (lengyel) 0:1, összesítésben 1:3

A 3. fordulóban:

Ferencvárosi TC–Slavia Praha (cseh)

Genk (belga)–Sahtar Donyeck

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma