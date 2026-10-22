Bajnokok Ligája – Négygólos döntetlen a müncheni rangadón

A Bayern München 2-2-es döntetlent játszott a vendég Arsenallal a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának harmadik fordulójában.

A szerdai játéknap rangadóján az idén döntős angol csapat szerzett vezetést, de a bajorok még a szünet előtt egyenlítettek, a második félidőben pedig az angol Harry Kane büntetőjével már vezettek. A csatár sorozatban a tizedik BL-mérkőzésén talált a hálóba.

A londoniak a hajrában Declan Rice találatával mentettek pontot.

Ami az Ágyúsoknak nem sikerült idegenben, azt megtette az Aston Villa, a Real Betis és a Real Madrid hazai pályán, azaz megőrizte százszázalékos mérlegét.

A birminghami csapat a norvég BL-újonc Viking Stavangert verte könnyedén 3-1-re, a sevillai együttes Isco tizenegyesével múlta felül a holland Feyenoordot, míg

a királyi gárda a Willi Orbánt foglalkoztató RB Leipzig felett diadalmaskodott 4-1-re úgy, hogy a magyar válogatott védője végigjátszotta a találkozót.

A két vereséggel rajtoló Internazionale kínkeservesen megszerezte első sikerét, ugyanis az utolsó bő húsz percben Alessandro Bastoni kiállítása miatt emberhátrányban futballozva harcolta ki a három pontot a csereként beállt brazil Carlos Augusto találatával az ukrán Sahtar Donyeck ellen.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 3. forduló:

Bayern München (német)-Arsenal (angol) 2-2 (1-1)

gól: Davies (35.), Kane (61., 11-esből), illetve Eze (25.), Rice (82.)

Real Madrid (spanyol)-RB Leipzig (német) 4-1 (1-0)

gól: Silva (43.), Güler (52.), Mbappé (83.), Diomande (87.), illetve Gomis (85.)

Internazionale (olasz)-Sahtar Donyeck (ukrán) 1-0 (0-0)

gól: Carlos Augusto (77.)

piros lap: Bastoni (69., Internazionale)

Sporting Lisboa (portugál)-LASK (osztrák) 2-3 (1-1)

gól: Suarez (5., 89., előbbit 11-esből), illetve Lang (15.), Kalajdzic (63.), Danek (68.)

Aston Villa (angol)-Viking Stavanger (norvég) 3-1 (2-0)

gól: Barkley (23.), Buendia (37., 11-esből), Heggheim (62., öngól), illetve Christiansen (84.)

Club Brugge (belga)-Lens (francia) 3-0 (1-0)

gól: Vanaken (45+3.), Seys (50.), Forbs (72.)

Real Betis (spanyol)-Feyenoord (holland) 1-0 (0-0)

gól: Isco (59., 11-esből)

korábban:

Lille (francia)-Galatasaray (török) 2-4 (2-2)

gól: Diaoune (7., 39.), illetve Akgün (2.), Batrakov (44.), Ozer (52., öngól), Osimhen (61.)

Como (olasz)-Manchester United (angol) 4-1 (1-0)

gól: Paz (2., 57.), Duvikasz (49.), Ramon (76.), illetve Zirkzee (91.)

Forrás: MTI

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →