Beregszászi járási Téli Kupa: a JJ Club nyerte a trófeát

A nagyszőlősi Plasztmaszovik Stadion műfüves pályáján rendezték meg a Beregszászi járási Téli Kupa döntőjét és bronzmérkőzését egyaránt. Az arany- és bronzérmek sorsa is büntetőpárbaj után dőlt el. A Beregvidék FC és a JJ Club összecsapásán a beregszászi csapat bár 3:3 után még szerzett egy szabályos gólt, a hazai játékvezető a partjelző segítségével érvénytelenítette a találatot, a büntetőknél pedig már nem tudtak koncentrálni a győzelmüktől jogtalanul megfosztott vendégek. A harmadik helyet a Királyházai FC szerezte meg, akik a Zápszonyi FC játékosainál lőtték higgadtabban a tizenegyeseket.

Elsőként a királyházai és a zápszonyi kollektíva lépett pályára, hogy megküzdjenek a harmadik helyért. A találkozó elején a Zápszonyi FC kezdett aktívabban, és alakított ki veszélyes helyzeteket ellenfele kapuja előtt. A címvédő aktivitásának meg is lett az eredménye, mivel a 22. percben Bara Csaba révén megszerezték a vezetést. A játékrész vége előtt Szatmári István megduplázta a zápszonyi előnyt, így nyugodtabban mehettek pihenőre a beregvidékiek. A szünet után felébredtek az ugocsaiak, és Vaszil Borotko góljával sikerült egyenlíteniük, egy védelmi megingást követően. A zápszonyiak ezután is több gólhelyzetet dolgoztak ki, de újabb találatot nem sikerült szerezniük, nem úgy, mint a királyháziaknak, akik közvetlenül a hármas sípszó előtt tudtak egyenlíteni Vaszil Borotko második góljával, így következhettek a büntetők. A tizenegyespárbajt az ugocsai együttes bírta jobban idegekkel, így ők örülhettek a bronzérmeknek.

A Beregvidék FC és a JJ Club először találkozott egymással, és a csapatok nem is rontottak egymásnak, óvatosan kezdték a mérkőzést. A 20. percben a nagyszőlősiek szerezték meg a vezetést Bogdan Bodnarcsok góljával. A bekapott gól után gyors támadást vezettek a beregszásziak, és a hazai védő kezezése után büntetőt ítélt javukra a játékvezető, amit Barta Ferenc hidegvérrel értékesített (1:1). A csapatok döntetlennel vonulhattak pihenőre. A második félidőben teljesen nyílt sisakkal támadtak a csapatok, a beregszásziak több veszélyes támadást vezettek már a félidő elején. Az 54. percben meg is lett az eredménye a vendégek aktivitásának, és Barta Ferenc góljával megszerezték a vezetést (1:2). Két perccel később egyenlíteni tudtak a hazaiak, az 56. percben Vitalij Csejpes volt eredményes. A 60. percben Barta Ferenc mesterhármast ért el, és ismét vezetéshez juttatta a Beregvidék FC együttesét (2:3). Az előny ezúttal sem volt hosszú életű, mivel egy nagyszőlősi támadás után büntetőt kaptak a hazaiak, miután a vendégek védője kézzel ért a labdához. A tizenegyest Bodnarcsok lőtte Béres István kapujába (3:3). A lefújás előtt a Beregvidék FC játékosai ismét betaláltak ellenfelük kapujába, ezúttal egy szabadrúgást követően, fejjel vették be a JJ Club kapuját, de a partjelző lest intett, így a játékvezető nem adta meg a találatot. Az esetről készült videofelvétel után kiderült, hogy jogos volt a beregszásziak felháborodása a jogtalanul elvett gól miatt. A rendes játékidő 3:3-as végeredménye után büntetők következtek, mely után a JJ Club játékosai ünnepelhettek. Az ideges beregszásziak három büntetőt is rontottak, míg a hazaiak lába nem remegett meg. A Beregszászi és Nagyszőlősi járások egyesítése óta az első Beregszászi járási Téli Kupát a megyei kupában is érdekelt JJ Club szerezte meg.

Beregszászi járási Téli Kupa, döntő:

JJ Club (Nagyszőlős) – Beregvidék FC (Beregszász) 3:3, büntetők után 3:0

Bronzmérkőzés: Királyházai FC – Zápszonyi FC 2:2, büntetők után 5:4

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma