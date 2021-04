Bajnokok Ligája: PSG-győzelem a müncheni hóesésben

A PSG és a Chelsea is előnyből várhatja a visszavágót a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjében. Hiába támadott jóval többet és alakított ki rengeteg gólszerzési lehetőséget a Bayern München, Kylian Mbappé duplájával a vendég Paris Saint-Germain nyerte meg 3:2-re a tavalyi döntősök első csatáját, miután már 2:0-ra is vezetett a francia gárda. A Chelsea 2:0-s győzelmet aratott az FC Porto vendégeként, így kényelmes előnyből mennek neki a londoni visszavágónak.

A Bayern–PSG mérkőzésen rögtön az első három percben láthattunk nagy helyzetet, kapufát és ritka nagy potya gólt, a bajorok bánatára mindegyik hazai részről történt. A 3. percben Kylian Mbappé lövését bevédte Manuel Neuer, amivel vezetést szerzett a párizsi együttes (0:1). A 28. percben kétgólosra nőtt a franciák előnye, miután Neymar adott egy zseniális gólpasszt a mezőny addigi legjobbjának, a középhátvéd Marquinhosnak, akit nem sokkal később le kellett cserélni sérülés miatt (0:2). A hátvéd hiánya meg is látszott a PSG védekezésében, mert két jobb oldali beadás után előbb az éppen a párizsiaktól ingyen megszerzett Eric Maxim Choupo-Moting (1:2), majd a második félidőben Thomas Müller is az ötösről fejelt gólt (2:2). A vendégek kapusa, Keylor Navas az egész mérkőzésen bombaformában védett, így több alkalommal is meccsben tartotta csapatát. A 68. percben ismét vezetést szerzett a PSG, miután Di Maria indította Mbappét, aki otthagyta Boatenget és Neuer kapujába lőtt (2:3). Az eredmény ezután már nem változott, a tavalyi BL-döntősök első negyeddöntős csatáját a párizsiak nyerték, méghozzá idegenben.

A Chelsea jól bírta a nyomást a portugálok agresszív letámadásánál, és bár mindössze egyetlen kapura lövése volt a szünet előtt, azzal összejött a vezető gól: Jorginho passzával nagyszerűen fordult le Mason Mount, majd kíméletlenül kilőtte a hosszú, jobb alsó sarkot (0:1). Mount 22 évesen és 87 naposan a klub legfiatalabb gólszerzője lett a Bajnokok Ligája kieséses szakaszában. A játék képe a második játékrészben is nagyjából megegyezett az első félidőben látottakkal, a Porto sokat próbálkozott, a londoniak védelme viszont stabilan állta a rohamokat, elöl pedig kihasználtak egy újabb lehetőséget: Jesús Corona rosszul vett le egy angol indítást, Ben Chilwell pedig ellopta tőle a labdát, megtolta a kapus mellett, majd az üres kapuba lőtt (0:2). A Chelsea győzelmével magabiztosan várhatja az angliai visszavágót.

Bajnokok Ligája, negyeddöntők:

Bayern München–Paris Saint-Germain 2:3

FC Porto–Chelsea London 0:2

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma