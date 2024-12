Csenger Futsal Beregvidék: cél az újabb bajnoki cím

A magyar teremlabdarúgó (futsal) bajnokság harmadosztályában szereplő, kárpátaljai labdarúgókból álló Csenger Futsal Beregvidék három nagyszerű győzelemmel kezdte az aktuális szezont. A Lőrincz Zsolt által irányított Bereg-vidékiek célja egyértelműen a címvédés, az újabb NB III-as bajnoki cím megszerzése lehet.

Az idei szezon első mérkőzésén a Leon SE otthonában lépett pályára a Csenger Futsal Beregvidék együttese, és az első félidei háromgólos előnyre a második játékrészben még egy nagy lapáttal rátettek a kárpátaljaiak: nyolcszor vették be ellenfelük kapuját és így nyolcgólos sikert arattak (4–12). A címvédő legeredményesebbje az öt gólt jegyző Dávid Róbert volt.

A második játéknapon rangadót nyert a Csenger Futsal Beregvidék. A tavaly még NB II-es Gyulaháza volt a Beregvidék vendége a Városi Sportcsarnokban. A fordulatos, jó iramú, helyenként kifejezetten magas színvonalú meccsen második félidei jobb helyzetkihasználásának köszönhetően megérdemelten szerezte meg a három bajnoki pontot Lőrincz Zsolt legénysége. A csapatok 2–3-as vendég vezetésnél vonulhattak pihenőre, a második játékrészben viszont három gólt is lőtt, ezzel fordított a Beregvidék együttese. A góljaikat az egyaránt duplázó Dávid Róbert és Balogh Alex, illetve Antal Roland szerezték.

A legutóbbi fordulóban is kiváló eredményt értek el a kárpátaljaiak egy erős ellenfél otthonában. A Csenger Futsal Beregvidék igencsak megfogyatkozva érkezett Hajdúnánásra, mégis hatalmasat játszva sikerült óriási kiütéses győzelmet aratni és megszerezni a három pontot. Dávid Róbertet, Orosz Flóriánt, Nagy Miklóst és Orosz Ferencet is nélkülözniük kellett, de kiválóan mutatkozott be egykori neveleőegyesületénél Orosz Rudolf és Henkel Bence, utóbbi góllal debütált. A mérkőzés embere egyértelműen Jónás Gergely volt, aki öt góllal vette ki részét a győzelemből. Ezen kívül Péter György duplázott, de Barta Ferenc is betalált, a végeredmény pedig 3–9 lett a Beregvidék javára. Ezúttal is inkább a második félidőben nyomta meg Lőrincz Zsolt legénysége, mivel a félidőben még csak egygólos volt az előnyük (2–3).

Négy fordulót követően százszázalékos mérleggel vezeti a tabellát a három mérkőzést játszó Csenger Futsal Beregvidék, akik ebben az idényben is a legfényesebb éremért hajtanak.

Férfi Futsal NB III., 2. forduló:

Leon SE – Csenger Futsal Beregvidék 4–12

3. forduló:

Csenger Futsal Beregvidék – Gyulaházai Futsal 5–3

4. forduló:

Flamingo-Pelles Házak (Hajdúnánás) – Csenger Futsal Beregvidék 3–9

A bajnokság állása: 1. Csenger Futsal Beregvidék 9 pont (26–10), 2. DEAC (Debrecen) 9 pont (14–2), 3. Flamingo-Pelles Házak (Hajdúnánás) 7 pont, 4. Gyulaházai Futsal 6 pont, 5. Nyírbátori SC 6 pont, 6. Demecseri Kinizsi SE 3 pont, 7. Napkor SE 3 pont, 8. Balmazújvárosi FC 1 pont, 9. Leon SE 0 pont.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma