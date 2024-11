Európa-liga: kiütéses Fradi-győzelem a Dinamo Kijev ellen

A magyar bajnok Ferencvárosi TC együttese 4–0-ra kiütötte az ukrán Dinamo Kijevet Hamburgban az Európa-liga alapszakaszának negyedik fordulójában, így nagyon közel került a legjobb 24 közé kerüléstől. A Dinamo továbbra is rúgott gól és szerzett pont nélkül áll, ráadásul az utolsó helyen.

Már a harmadik percben szögletet rúghatott a Fradi egy szép összjátékot követően, amit Abu Fani lövése zárt le. Három perccel később Varga Barnabás fejelte tovább a labdát, amelyet Zachariassen félollóból húzott a kapura, de kísérlete Buscsannak nem okozott gondot. A 12. percben a kijeviek is eljutottak az ellenfél kapujáig, egy szöglet után Traoré blokkolt egy veszélyes fejest. Két perccel ezután Traore továbbított Varga Barnabáshoz, közeli lövésébe azonban beleléptek a kijevi védők.

A 16. percben a játékvezető kiállította a Dinamo hátvédjét, Dubincsakot, miután letalpalta Makreckist. Öt perccel később Kady cselezett befelé, majd a tizenhatos sarkáról lőtt középre, a labdát Buscsan ütötte ki. A Dinamo a piros lap után a kontrákra épített, és a 23. percben Ramíreznek kellett blokkolnia Volosin lövésénél. A 29. percben Abu Fani balról próbálkozott, de az ukrán hálóőr bravúrral védett. Négy perccel később Ramírez vette célba távolról a kaput, de a kijeviek kapusa ismét a helyén volt. Tíz perccel a félidő vége előtt a hazaiak veszélyeztettek, fél percen belül kétszer is a felsőlécet találták telibe. A 40. percben Kady kínálta meg egy kemény lövéssel Buscsant, akiről kipattant a labda, de nem volt magyar játékos a közelben. A hosszabbításban is Kady lövésénél kellett Buscsannak nyújtózkodnia, az első félidő 0–0-s döntetlennel ért véget.

A szünet után kapujához szögezte ellenfelét a Fradi, előbb Kady fejelt, majd a kipattanót Rommens bombázta kapura. A szöglet után előbb kapufát rúgtak a zöld-fehérek, majd Kady lövését kellett kiszedni Buscsannak. Az 54. percben végül megtört a jég, a Dinamo védői rosszul hozták ki a labdát, amire Kady csapott le, majd Varga Barnabáshoz passzolt, aki kicselezte védőjét, és gyönyörű mozdulattal a jobb felsőbe tekert (0–1). Két perccel később megduplázta előnyét a magyar csapat, Zachariassen is betalált (0–2).

A 63. percben Rommens helyett Maiga állt be, valamint Kaján Norbert is bemutatkozott az Európa-ligában. Négy perccel később újabb gólt szerzett az FTC, Kady beadása után Varga Barnabás fejelt a Dinamo hálójába (0–3). Két perccel később Varga a mesterhármashoz is közel járt, de Zachariassen indítása után Buscsan hárítani tudott. A 70. percben majdnem Kaján is beköszönt, szólója után a felsőlécet találta el. A 75. percben Varga Barnabás elhagyta a pályát, Saldanha érkezett, Traorét pedig Gruber váltotta, így összesen öt magyar játékos lépett pályára a találkozón (korábban Botka is beállt a megsérülő Cissé helyett). A csere után Saldanha is betalált, a másik cserejátékos, Gruber készített elő remekül (0–4). A hajrában előbb Gruber maradt le centikkel egy indításról, majd Kady lőtt kiszorított helyzetből a kapu mellé. Az utolsó percekben a kijeviek kontrákkal próbálkoztak, de a befejezéseik nem voltak pontosak.

A Ferencvárosnak ezzel hat pontja van az Európa-liga alapszakaszában, és a 14. helyen áll, a nulla pontos Dinamo pedig az utolsó, 36. helyen tartózkodik. Legközelebb november 28-án lép pályára a magyar csapat, a Groupama Arénában a Malmőt fogadja, és a svédek elleni esetleges sikerrel nagy lépést tehetne a továbbjutás felé.A Dinamo a következő körben a cseh Plzen ellen léphet pályára, ismét Hamburgban.

Európa-liga, 4. forduló:

Dinamo Kijev – Ferencvárosi TC 0–4

Az alapszakasz állása:

1. Lazio 12 p., 2. Ajax 10 p., 3. Galatasaray 10 p., 4. Eintracht Frankfurt 10 p., 5. Anderlecht 10 p., 6. Atletic Bilbao 10 p., 7. Tottenham 9 p., 8. FCSB 9 p., 9. Lyon 7 p., … 14. Ferencvárosi TC 6 p. (7–4), 15. Manchester United 6 p., 16. Plzen 6 p., … 35. Maccabi Tel-Aviv 0 p., 36. Dinamo Kijev 0 p. (0–10).

Nyitókép: fradi.hu

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma