Döntetlennel folytatta a Beregvidék SC, tovább menetel a Szőlős FC

A kárpátaljai megyei labdarúgó-bajnokság élvonalában szereplő Szőlős FC továbbra is megállíthatatlan: a Pukánics Adrián vezette nagyszőlősiek ezúttal Visken arattak kétgólos győzelmet, így őrzik hibátlan mérlegüket, és magabiztosan menetelnek az újabb bajnoki cím felé. A másodosztályban szereplő Beregvidék SC Perecsenyben lépett pályára, és hatgólos találkozón sikerült pontot szerezniük a múlt heti 7-4-es ilonokújfalui vereségüket követően.

A megye I-ben egyik mérkőzésen sem borult a papírforma. Az éllovas Szőlős FC Pukánics Adrián játékos-edző két perc alatt szerzett duplájával vitte el a három pontot a sereghajtó Viski FC otthonából, így továbbra is százszázalékos teljesítménnyel vezetik a bajnoki tabellát. Az üldözők közül a Felsődomonyai Medea ötgólos különbséggel ütötte ki az Ilosvai Buzsorát, ezzel az Ung-vidéki gárda megerősítette második helyét a nagyszőlősiek mögött. A Técsői FC Szerhij Novikov 15. percben szerzett találatával tartotta otthon a három pontot a Kincsesi Sólyom elleni rangadón, így a máramarosiak őrzik harmadik pozíciójukat a tabellán.

A Beregvidék SC az előző fordulóban elszenvedett súlyos vereségén készült javítani Perecsenyben. A két csapat már harmadszor találkozott egymással a szezonban: a bajnokságban 5–1-re kiütötte ellenfelét a Barátság Stadionban a beregszászi gárda, majd a kupában szintén hazai pályán estek ki az akkorra megerősödő perecsenyiek ellen. A találkozó gyors gólváltással kezdődött: Valentin Zahreba révén már a 2. percben vezettek a vendég beregszásziak, amire hat perccel később érkezett is a hazaiak válasza, Vladiszlav Mikuljak egyenlített. Az első félidőben már nem született több találat, nem úgy a másodikban: a perecsenyiek a 65. és a 70. percben is eredményesek voltak, és úgy tűnt, bezsebelik a három pontot. A Beregvidék SC nem adta fel, és előbb a 88. percben Kiril Hripta, majd két perc elteltével Vladiszlav Bobita is betalált, ezzel megszerezve csapatuk számára az egy pontot.

Az Ung-vidéki rangadón az Unggesztenyési Csillag (Linci) két góllal legyőzte hazai környezetben az Őrdarmai Lídert, míg a másik unggesztenyési gárda, a Csillag-SPAR a Munkácsi SC együttesét verte meg 1–0-ra. A listavezető Alsókaraszlói FC (Zariccsja) – akik az előző körben szenvedték el első vereségüket Munkácson – csupán egy góllal bizonyult jobbnak az elmúlt fordulóban a sereghajtó pozícióból elmozduló Ilonokújfalui Csillag csapatánál. A tabellát továbbra is az Ilosva-vidékiek vezetik, három-három ponttal megelőzve a két unggesztenyési gárdát. A Munkácsi SC a negyedik, a Beregvidék SC pedig az ötödik helyen áll jelenleg a bajnokságban.

Megyei labdarúgó-bajnokság, 9. forduló:

Ilosvai Buzsora – Viski FC 2–0

Szőlős FC (Nagyszőlős) – Técsői FC 4–2

10. forduló:

Viski FC – Szőlős FC (Nagyszőlős) 0–2

Felsődomonyai Medea FC (Onokivci) – Ilosvai Buzsora 5–0

Técsői FC – Kincsesi Sólyom 1–0

A bajnokság állása:

Hely: Csapat Mérk. Győz. Dönt. Ver. Gólkül. Pont 1. Szőlős FC (Nagyszőlős) 9 9 0 0 29-8 27 2. Felsődomonyai Medea FC (Onokivci) 8 6 0 2 22-13 18 3. Técsői FC 10 6 0 4 17-14 18 4. Ilosvai Buzsora 10 3 1 6 11-21 10 5. Kincsesi Sólyom 9 2 1 6 10-14 7 6. Viski FC 10 1 0 9 6-25 3

Megyei másodosztályú labdarúgó-bajnokság, 9. forduló:

Ilonokújfalui Csillag FC – Beregvidék SC 7–4

Munkácsi SC – Alsókaraszlói FC (Zariccsja) 2–1

Őrdarmai Líder FC – Unggesztenyési Csillag-SPAR FC 0–4

Unggesztenyési Csillag FC – Perecsenyi FC 1–1

10. forduló:

Perecsenyi FC – Beregvidék SC 3–3

Unggesztenyési Csillag FC – Őrdarmai Líder FC 2–0

Unggesztenyési Csillag-SPAR FC – Munkácsi SC 1–0

Alsókaraszlói FC (Zariccsja) – Ilonokújfalui Csillag FC 1–0

A bajnokság állása:

Hely: Csapat Mérk. Győz. Dönt. Ver. Gólkül. Pont 1. Alsókaraszlói FC (Zariccsa) 10 6 3 1 16-6 21 2. Unggesztenyési Csillag-SPAR FC (Linci) 10 5 3 2 18-8 18 3. Unggesztenyési Csillag FC (Linci) 10 5 3 2 17-12 18 4. Munkácsi SC 10 5 0 5 13-9 15 5. Beregvidék SC (Beregszász) 10 3 3 4 21-26 12 6. Ilonokújfalui Csillag FC (Onok) 10 3 1 6 17-25 10 7. Perecsenyi FC 10 2 3 5 12-18 9 8. Őrdarmai Líder FC (Sztorozsnica) 10 2 2 6 11-21 8

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: zaf.org.ua