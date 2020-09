Dzsudzsák Balázs az NB II-ben, Robert Mak a Fradiban folytatja

Az NB II-es Debreceni VSC hétfőig hivatalosan is bejelentheti Dzsudzsák Balázs leigazolását, aki feljutás esetén az NB I-re is marad nevelőegyesületénél. A Bajnokok Ligája csoportkörébe jutásért harcoló Ferencvárosi TC komoly igazolást jelentett be péntek este, miszerint az 58-szoros szlovák válogatott Robert Mak zöld-fehérben folytatja.

Mint ismert, a 108-szoros magyar válogatott Dzsudzsák Balázs nyáron lejárt szerződését nem hosszabbította meg az arab emírségekbeli El-Ajn FC, így a rutinos játékos jelenleg is szabadon igazolható.

Korábban a nyári átigazolási szezonban arról is lehetett olvasni, hogy a 33 éves játékos visszatér Magyarországra és a Debreceni VSC-nél folytatja karrierjét, ám a hajdúsági klub júliusi sajtótájékoztatóján Tőzsér Dániel sportigazgató egyértelműen bejelentette, hogy a magyar válogatott szélső nem lesz a DVSC játékosa.

Dzsudzsák iránt az elmúlt hetekben komolyan érdeklődött egy katari élcsapat is, úgy volt, hogy a napokban ki is utazhat az arab országba, de végül a koronavírus-járvány okozta globális veszélyhelyzet miatt ez a váltás meghiúsult. Balázs így végül mégis a DVSC csapatát választotta, ahol a csakfoci.hu információi szerint hétfőig bejelenthetik leigazolását. A válogatott középpályás hosszú utat tett meg, mióta eligazolt a Lokitól. A holland PSV Eindhovenben 114 meccsen lépett pályára, majd az orosz Anzsi Mahacskalához igazolt, onnan pedig a Dinamo Moszkvához. Oroszország után játszott a török Bursaspor csapatánál, 2016-tól pedig az Egyesült Arab Emírségekben futballozott (al-Vahda, al-Ittihad, El-Ajn).

A Ferencváros szerződtette a korábban a Bundesliga I-es Nürnbergben, a Zenitben és a PAOK-ban is futballozó Robert Makot – írja a fradi.hu. A kétszeres orosz bajnok, Orosz Kupa és Szuperkupa-győztes, Görög Kupa-győztes, 58-szoros szlovák válogatott szélső így a Fradiban folytatja pályafutását.

Mak rögtön az első oroszországi szezonjában megnyerte első címét, Orosz Kupa-győztes lett a Zenittel 2016/2017-ben. Emellett továbbjutottak az Európa Liga csoportküzdelmeiből. A 2017/2018-as idényt kölcsönben újra a PAOK játékosaként kezdte. Görögországban is sikeres volt, hiszen a csapattal megnyerte a Görög Kupát. A támadó a szaloniki együttesben 117 mérkőzésen pályára lépve 33 gólt ért el és 14-szer adott gólpasszt.

Oroszországi visszatérése után góllal nyitott az EL csoportkörében, minden sorozatot figyelembe véve 35-ször játszott a 2018/2019-es idényben, és kivette részét a Zenit orosz bajnoki címéből is. A bajnokság mellett az EL-ben is menetelt a Zenit, amely továbbjutott csoportjából. A szentpétervári csapat 2020-ban megvédte címét, illetve elhódította az Orosz Kupát is, az ősszel csereként BL-csoportmérkőzésen is pályára lépett Mak. 2020 januárjában viszont továbbállt, fél évre a török Konyaspor futballistája lett, ahol megsérült, majd a koronavírus-járvány miatt hazatért Pozsonyba.

Mak 2013-ban debütált a szlovák válogatottban, azóta összesen 58-szor szerepelt a csapatban, játszott a 2016-os Európa Bajnokságon is. Eddig 12 alkalommal volt eredményes a szélső, aki csatárként is hatékonynak bizonyult.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma