A Nemzetek Ligája csoportszakaszának lezárultával kialakult a 2028-as labdarúgó Európa-bajnokság selejtezősorozatának kalapbeosztása a december 6-i sorsolásra, melyet Belfastban rendeznek.

A legerősebb, első kalapba azok a csapatok kerültek, melyek az NL első osztályában a csoportok első három helyén zártak, a másodikba pedig az A divízió negyedikjei mellett a másodosztály négyeseiben első két helyen végzett válogatottak, így a magyar is. A harmadik kalap 12 együttesét a B divízió harmadikjai és negyedikjei, valamint a C liga első helyezettjei alkotják, a többi harmadosztályú gárda pedig a negyedik kalapba került. Az ötödik kalapot a D divízióban szerepelt hat csapat alkotja.

Az észak-írországi sorsoláson hat-hat négy- és ötcsapatos csoportot alakítanak ki, melyekből az első helyezettek kijutnak az angol, walesi, skót és ír közös rendezésű kontinensviadalra, míg a 12 másodikból a nyolc legjobb szintén egyenes úton kvalifikálja magát az eseményre úgy, hogy az ötcsapatos csoportok utolsó helyezettjei ellen elért eredmények nem számítanak bele a külön rangsorba.

A maradék négy legrosszabb második helyezett a Nemzetek Ligájából érkező csapatokkal kiegészülve a pótselejtezőben küzdhet tovább a fennmaradó kettő-négy helyért, amelynek száma a négy társházigazda szereplésétől függ. Az európai szövetség ugyanis két helyet mindenképpen biztosít a rendezőknek, de ha legalább kettő önerőből kijut, akkor négy szabad hely marad a pótselejtezőre, ha egy sem, akkor csak kettő. A társházigazdák nem kerülhetnek azonos Eb-selejtezős csoportba.

A magyarok az előző három Eb-re kijutottak, a 2016-osra és a 2021-esre pótselejtezőn, viszont legutóbb a 2024-esre egyenes ágon.

Az 2028-as Eb selejtezősorozatának kalapbeosztása:

1. kalap:

Franciaország, Belgium, Olaszország, Németország, Hollandia, Görögország, Anglia (társházigazda), Spanyolország (címvédő), Horvátország, Portugália, Norvégia, Dánia

2. kalap:

Törökország, Szerbia, Csehország, Wales (társházigazda), Svájc, Szlovénia, Észak-Írország, MAGYARORSZÁG, Ausztria, Írország (társházigazda), Svédország, Bosznia-Hercegovina

3. kalap:

Skócia (társházigazda), Észak-Macedónia, Ukrajna, Georgia, Koszovó, Izrael, Lengyelország, Románia, Albánia, Montenegró, Szlovákia, Izland

4. kalap:

Fehéroroszország, Finnország, San Marino, Ciprus, Örményország, Lettország, Feröer-szigetek, Moldova, Kazahsztán, Észtország, Bulgária, Luxemburg

5. kalap:

Málta, Andorra, Gibraltár, Azerbajdzsán, Litvánia, Liechtenstein

Forrás: MTI

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