Európa-bajnokság: összejött az olasz-spanyol elődöntő

Spanyolország válogatottja büntetőpárbaj után ejtette ki a nagyot küzdő Svájcot, és jutott be a labdarúgó Európa-bajnokság elődöntőjébe. A spanyolok ellenfele a bombaformában játszó olasz válogatott lesz, akik a világranglista első belgákat győzték le 2:1-re.

Elsőként Spanyolország jutott be a legjobb négy közé a labdarúgó Európa-bajnokságon, miután a szentpétervári negyeddöntőben 120 perces csatát követően, tizenegyesekkel legyőzte Svájcot. A spanyolok egy öngólként elkönyvelt megpattanó lövéssel korán előnybe kerültek, Svájc a második félidő derekán egyenlített: egy veszélytelennek látszó támadás során Pau Torres és Aymeric Laporte odaszerencsétlenkedte a labdát Remo Freuler elé, aki középre játszott, és Xherdan Shaqiri jobbal a jobb sarokba gurított. Bár Vladimir Petkovic csapata a 77. percben emberhátrányba került, kihúzta a rendes játékidőt, majd a hosszabbítást is. A tizenegyespárbaj Sergio Busquets kapufájával kezdődött, és bár Sommer megint védett egyet, mint a franciák ellen, végül a spanyolok örülhettek. Svájci részről Schär, Akanji és Vargas is hibázott (Unai Simón két kísérletet védett), két spanyol csereember, Gerard és Mikel Oyarzabal viszont betalált, így Spanyolország 3:1-re megnyerte a párbajt, és továbbjutott.

Az olasz válogatott 2:1-re legyőzte Belgiumot a müncheni negyeddöntőjében, ezzel bejutott az elődöntőbe, amelyben jövő kedden Spanyolországgal mérkőzik meg. Roberto Mancini együttesének góljait Nicolo Barella és Lorenzo Insigne szerezte, a belgák Romelu Lukaku tizenegyesével szépítettek az első félidő hosszabbításában. A második játékrészben mindkét csapat előtt akadtak még komoly helyzetek, de a belgáknak nem sikerült egyenlíteniük, és az olaszok sem szerezték meg harmadik góljukat, de számukra a 2:1-es győzelem is tökéletes volt. Az 1984-es francia válogatott után Olaszország az Eb-k történetének második csapata, amely az első öt mérkőzését egyaránt megnyerte a tornán.

A másik két negyeddöntőt szombat este rendezik: Csehország Dániával csap össze Bakuban, 18.00 órától, Anglia pedig a jóval esélytelenebbnek tartott Ukrajnával méri össze erejét Rómában, 21.00 órától. Az M4 Sport mindkét találkozót élőben közvetíti.

Labdarúgó Európa-bajnokság, negyeddöntő:

Olaszország – Belgium 2:1

Spanyolország – Svájc 1:1, büntetők után 3:1

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma