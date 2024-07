Európa-bajnokság: Ronaldóék és a házigazda németek is kiestek

Spanyolország Mikel Merino 119. percben szerzett góljával 2–1-re legyőzte a házigazda Németországot a labdarúgó Európa-bajnokság negyeddöntőjében. A spanyolok a Portugáliát tizenegyespárbaj után kiejtő Franciaországgal játszanak az elődöntőben.

Spanyol helyzettel kezdődött a meccs Stuttgartban, miután Álvaro Morata tette vissza a labdát Pedrinek, aki 17 méterről lőhetett ballal, de a németek kapusa résen volt. Pedri néhány perccel később megsérült, Toni Kroos második durva belépőjét követően (furcsa mód egyikért sem kapott sárga lapot), és néhány perc ápolás után le is kellett cserélni. A helyére a később főszerepet játszó Dani Olmo érkezettt. A mérkőzésen többnyire a spanyolok akarata érvényesült, de a félidő végére megint kiegyenlített lett a játék. A 39. percben Kai Havertz labdavesztése után Dani Olmo 26 méterről lőtt jobbal, de Manuel Neuer hárított. A második játékrészt is jobban kezdték a spanyolok, a 47. percben Lamine Yamal jobbról játszott középre Álvaro Moratához, aki hat méterről, Jonathan Tah szorításából lőtt fölé. Az 51. percben pedig meg is szerezték a vezetést a spanyolok: megint Yamal passzolt jobbról, középen érkezett Dani Olmo, aki 14 méterről megnézhette magának a jobb alsó sarkot – és ki is lőtte laposan (1–0).

A hajrához közeledve szorítottak a németek, és a 89. percben Mittelstädt ívelt balról, a túloldalon magasra ugrott Kimmich, Wirtz elé fejelt, aki hat méterről a jobb kapufát találta el, de onnan bepattant a labda a gólvonal mögé (1–1). Jöhetett a kétszer 15 perces hosszabbítás, ahol a németek voltak jobbak, de a 119. percben Dani Olmo balról remekül ívelt középre, ahol Rüdiger lemaradt, és a csereként beállt Mikel Merino nyolc méterről a kapu jobb oldalába fejelt (2–1). A hosszabbítás hatodik percében (három percet mutatott fel az asszisztens) Dani Carvajal még kapott egy piros lapot, így ő is kihagyja az elődöntőt.

Százhúsz percen keresztül nem hozott gólt a Portugália–Franciaország negyeddöntő: tizenegyesek döntötték el a továbbjutást, amiben a franciák voltak a jobbak, így ők játszanak Spanyolországgal a döntőbe jutásért. A franciák kezdték a szétlövést: Ousmane Dembélé a bal alsóba lőtt, válaszul Cristiano Ronaldo a kapu jobb oldalát választotta (1–1). Ezután Fofana a kapu közepébe helyezett, Bernardo Silva pedig félmagasan balra (2–2). Kundé magasan jobbra, Joao Félix viszont a jobb kapufa tövére bombázott (2–3). Barcola magabiztosan jobbra lőtt, Nuno Mendes pedig a bal felső sarkot választotta (3–4). Théo Hernandez lábában volt a továbbjutás, aki a jobb felsőbe lőtt, Franciaország ezzel 5–3-ra megnyerte a tizenegyespárbajt, és bejutott az elődöntőbe. A franciák úgy jutottak a legjobb négy közé, hogy eddigi öt mérkőzésükön mindössze három gólt lőttek: két öngólt az ellenfelek, és egy találatot büntetőből Mbappé.

Európa-bajnokság, negyeddöntők:

Spanyolország–Németország 1–1, hosszabbítás után 2–1

Portugália–Franciaország 0–0, tizenegyesekkel 3–5

Szombaton rendezik:

Anglia–Svájc

Hollandia–Törökország

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

Nyitókép: AFP