Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) 35 ezer eurós, mintegy 13 millió forintos büntetés megfizetésére kötelezte a Ferencvárost a csapat szurkolóinak a legutóbbi, milánói Európa-liga-mérkőzésen tapasztalt magatartása miatt.

A büntetést azért kapta a 36-szoros magyar bajnok, mert a drukkerek a két hete csütörtökön rendezett AC Milan elleni összecsapáson pirotechnikai eszközöket gyújtottak a lelátón. Mellékbüntetésként a klub egy idegenbeli El-mérkőzésre nem árusíthat jegyeket, de az UEFA fegyelmi bizottsága utóbbi szankciót két évre felfüggesztette.

A Ferencváros jövő csütörtökön a Celjét fogadja az Európa-liga alapszakaszának ötödik fordulójában, utána pedig a Lech Poznan vendége lesz december 10-én.

A zöld-fehérek négy fordulót követően százszázalékos teljesítménnyel a harmadik helyen állnak a 36 csapatos mezőnyben. A nyolcfordulós alapszakasz végén az első nyolc közvetlenül a 16 közé kerül, míg a 9-24. helyezettekre párharc vár a nyolcaddöntőbe jutásért.

MTI

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