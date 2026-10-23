Európa-liga – Harmadik mérkőzését is megnyerte a százszázalékos Ferencváros

A Ferencváros hazai pályán 4-1-re legyőzte csütörtökön a portugál másodosztályban szereplő Torreense együttesét a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának harmadik fordulójában, így továbbra is százszázalékos a főtáblán.

A nigériai Bamidele Yusuf szerzett vezetést a 20. percben, de az ellenfél szinte azonnal a középkezdés után egyenlített.

A második játékrész elején Mariano Gómez egy szögletet követően fejjel újra előnyhöz juttatta a magyar kupagyőztest, a mérkőzés pedig a 80. percben dőlt el, amikor a portugál csapat mauritániai védője, Mohamed Diadié becsúszva a saját kapujába lőtte a labdát. A végeredményt a két perccel korábban beállt Lisztes Krisztián állította be a 90. percben.

A Ferencváros a negyedik fordulóban, november 5-én az AC Milan vendége lesz.

Európa-liga, alapszakasz, 3. forduló:

Ferencvárosi TC-SCU Torreense (portugál) 4-1 (1-1)

Groupama Aréna, 15 973 néző, v.: Jérome Brisard (francia)

gólszerzők: Yusuf (20.), Gómez (58.), Diadié (80., öngól), Lisztes (90.), illetve Pozo (23.)

sárga lap: Zachariassen (9.), Yusuf (68.), Corbu (76.), Nagy O. (91.), illetve Alfaro (17.), Mutombo (19.)

Ferencvárosi TC:

Radnóti – Nagy O., Gómez, Zohoré, O’Dowda – Nagy Á., Madarász (Corbu, 57.) – Arzani (Maiga, 75.), Zachariassen (Levi, 87.), Birmancevic (Lisztes, 87.) – Yusuf (Joseph, 75.)

SCU Torreense:

Lucas Paes – Mutombo, Diadié, Feltes, J. Vázquez – Alfaro (Jena, 63.), Oudrhiri – Pozo (Quintero, 74.), J. Marques (A. Simoes, 80.), Zoabi (Jatta, 63.) – Drammeh (Abubakari, 74.)

I. félidő:

20. perc: Portugál labdavesztést követően Yusuf tört kapura, két védő előtt keresztbefutott, majd 16 méterről ballal lőtt, a labda a jobb kapufa tövéről vágódott a hálóba (1-0).

23. perc: Javi Vázquez futott el a bal szélen, középre adott, Pozo hét méterre a kaputól három ferencvárosi védő között felpörgette a labdát, majd ballal a jobb alsó sarokba lőtt (1-1).

II. félidő:

58. perc: Birmancevic bal oldali szöglete után Gómez fejelt négy méterről a léc alá (2-1).

80. perc: O’Dowda a bal szélről adott laposan középre, a kapu előterében becsúszva menteni akaró Diadié viszont saját kapujának jobb alsó sarkába lőtt. (3-1).

90. perc: Joseph a jobb szélről laposan tette középre a labdát, érkezett Lisztes, és hat méterről perdített a jobb alsó sarokba (4-1).

Borbély Balázs vezetőedző öt helyen is változtatott kezdőcsapatán az egy héttel korábbi, Viktoria Plzen elleni összecsapáshoz képest, három hátvédet is kicserélt, csak Mariano Gómez maradt.

A mérkőzés elején bőséggel volt is feladata a védelemnek, mert a portugál másodosztályban szereplő Torreense a bal szélen vezetett gyors támadásaival meglepte a hazaiakat.

Bő tíz perc elteltével a Ferencváros átvette a kezdeményezést, Bamidele Yusuf közelről fejjel és lábbal is veszélyeztetett, de kevéssel mindkétszer a léc fölé célzott. A nigériai csatár harmadszor viszont már nem hibázott, és a 20. percben távolról betalált. Sokáig azonban nem örülhettek a hazaiak, mert egy újabb bal szélen vezetett ellentámadás után a portugál csapat egyenlített.

A szünetig meddő mezőnyfölényben játszottak a zöld-fehérek, de az ellenfél visszahúzódott, s gyakran hat játékos is a saját tizenhatosán belül védekezett.

A második játékrészben is a magyar kupagyőztes támadott többet, de az 58. percig csak egy Gómez-lövéssel veszélyeztetett. A belső védő aztán egy szögletnél szintén előrehúzódott, és fejjel már pontosabban célzott, csapata pedig újra előnybe került. A vezetés ellenére rengeteg átadási hibával játszottak a hazaiak, de rendre az ellenfél térfelén tartották a labdát.

Az utolsó negyedórára pályára lépett Lenny Joseph, aki sérülése miatt két hónapja nem játszott, de a mérkőzést egy öngól döntötte el a 80. percben. A végén a nyári világbajnokságon is szereplő haiti válogatott adott egy gólpasszt, magabiztossá téve a Ferencváros győzelmét.

A vendégeknél végül nem lépett pályára a zöld-foki-szigeteki válogatott, de magyar állampolgársággal is rendelkező Stopira. A 38 éves védő a nyári világbajnokságon kerettag volt, korábban pedig 11 éven keresztül futballozott a Videotonban, kétszeres magyar bajnok és egyszeres kupagyőztes, nem mellékesen pedig ő szerezte tavasszal a Sporting elleni Portugál Kupa-döntőben a győztes gólt, amelynek köszönhetően a Torreense elindulhatott az Európa-ligában.

Forrás: MTI

Fotó: Budapest, 2026. október 22. A Ferencváros játékosainak gólöröme a labdarúgó Európa-liga alapszakasza harmadik fordulójának Ferencvárosi TC – Torreense mérkőzésén a Groupama Arénában 2026. október 22-én. MTI/Bodnár Boglárka

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