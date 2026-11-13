Forma-1: teljes a 2027-es mezőny

A Racing Bulls a jelenlegi versenyzőpárosával, Liam Lawsonnal és Arvid Lindbladdal szerepel a Forma-1-es autós világbajnoki sorozat 2027-es szezonjában is, amelynek így teljes a mezőnye.

A Red Bull fiókcsapata volt az egyetlen, amely mostanáig nem nevezte meg a pilótáit, ám végül jövőre is az új-zélandi Lawson, valamint a svéd-brit Lindblad ül majd a versenygépekben.

Az idei pontversenyben húsz futam után Lawson 89 ponttal a kilencedik, csapattársa 38 ponttal a 11. helyen áll, míg a konstruktőrök között az ötödik az RB.

Ezzel az is eldőlt, hogy jövőre nem lesz abszolút újonc a mezőnyben, miután a Haashoz érkező brazil Rafael Camara – a francia Esteban Ocon távozása okán – a múlt hétvégi Brazil Nagydíjon már teljesítette első Forma-1-es futamát.

Forrás: MTI

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