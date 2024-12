Futsal: bajnok a Határőrség FC, bronzérmes a Beregvidék SC

A II. Rákóczi Ferenc futsal bajnokság zárófordulójában izgalmas, gólzáporos találkozókat láthattak a nézők. A dobogóért négy, a bajnoki címért pedig még három csapat versengett. A játéknap központi találkozója a Kígyósi FC–Határőrség FC összecsapás volt, ami a vártnál jóval simábban alakult. Az idei bajnokságot a Határőrség FC nyerte meg, annak ellenére, hogy korábban tizenegy gólos vereséget szenvedtek (17–6) a végül a két döntetlenének köszönhetően a második helyen végző Kárpátalja FC ellen.

Az első, péntekesti összecsapáson a Beregvidék SC felnőtt és ifi együttese mérkőzött meg egymással. A fiatalok tisztességgel állták a sarat, de a tapasztaltabb Beregvidék SC Ohar Román vezetésével végül hatgólos győzelmet aratott. Ezzel a beregszásziak – mint nem sokkal később kiderült – megszerezték a harmadik helyet. A Kárpátalja FC fordulatos találkozón húzta be újabb győzelmét. A Beregszászi FC elleni találkozón kétszer is hátrányban volt a bajnokesélyes, de egyenlíteni tudtak, majd megfordították a mérkőzés állását. Végül négygólos sikert arattak, ezzel egyedüli csapatként veretlenül zárták a bajnokságot, és +35-ös gólkülönbségükkel is kiemelkedtek a mezőnyből.

A Rákóczi-főiskola csapata megszerezte második győzelmét, ezzel feljött a tabella hatodik helyére, megelőzve a Beregszászi FC gárdáját, akik a legjobbak ellen is végig kiélezett, színvonalas mérkőzéseket játszottak a bajnokság során. A főiskolások az utolsó helyen záró Magnum FC csapatát verték meg simán, négy góllal. A negyedik találkozón a Kígyósi FC játékosai abban a tudatban léptek pályára, hogy győzelem esetén a második, döntetlen vagy vereség esetén pedig a negyedik helyen végeznek. A Határőrség FC bár tizenegy gólos vereséget szenvedett legnagyobb riválisa ellen, mégis a tornagyőzelemért szállhatott harcba utolsó találkozóján. Az első játékrész után két góllal vezettek a határőrök, de még reménykedhettek a kígyósiak egy esetleges egyenlítésben. A második félidőben a bajnokaspiránsok megrázták magukat, és újabb öt gólt rámoltak a kígyósiak kapujába. Ezzel a határőröknek sikerült elhódítaniuk a trófeát, míg a kígyósiak a negyedik helyen zártak.

A II. Rákóczi Ferenc futsal bajnokság első kiírását az ukrajnai háború miatt félbeszakították, így a Nagydobronyi FC lett a bajnok, megelőzve az egy mérkőzéssel kevesebbet játszó Beregvidék SC-t, akik a 7. fordulóban 6–3-ra kiütötték a későbbi bajnokot. A következő szezonban a Kígyósi FC diadalmaskodott, míg egy évvel ezelőtt a Tiszakeresztúri FC játékosai emelhették magasba a bajnoki serleget.

A 9. forduló eredményei:

Beregvidék SC ifi – Beregvidék SC 3–9

Kárpátalja FC – Beregszászi FC 8–4

Magnum FC – II. RF KMF 2–6

Kígyósi FC – Határőrség FC 0–7

Tiszakeresztúri FC – szabadnapos

A bajnokság végeredménye:

Hely: Csapat Mérk. Győz. Dönt. Ver. Gólarány Pont 1. Határőrség FC 8 7 0 1 42-30 21 2. Kárpátalja FC 8 6 2 0 68-33 20 3. Beregvidék SC 8 5 2 1 36-24 17 4. Kígyósi FC 8 5 1 2 31-25 16 5. Tiszakeresztúri FC 8 3 0 5 33-47 9 6. II. RF KMF 8 2 2 4 22-24 8 7. Beregszászi FC 8 2 1 5 30-32 7 8. Beregvidék SC ifi 8 1 1 6 14-39 4 9. Magnum FC 8 0 1 7 28-47 1

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma