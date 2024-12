Futsal: négy csapat küzd még a dobogós helyekért

A II. Rákóczi Ferenc futsal bajnokság nyolcadik játéknapját győzelemmel folytatta a Kígyósi FC, ezzel megőrizte esélyét a dobogós helyek valamelyikére. A Határőrség FC együttese is nyert, így az élre ugrott, de a városi rangadót megnyerő Beregvidék SC is harcban lehet még a dobogó legalsó fokáért. A zárófordulóra is nyílt maradt a küzdelem, mivel a dobogóért négy, a bajnoki címért pedig még három csapat verseng.

A Tiszakeresztúri FC megszerezte harmadik győzelmét a bajnokságban, ezzel a címvédő felugrott az ötödik helyre. Az ugocsai együttes a II. RF KMF csapata ellen lépett pályára, és aratott magabiztos, ötgólos diadalt. Az utolsó játéknapon szabadnaposak lesznek, de túlságosan nem kell izgulniuk, hogy elveszítik ötödik pozíciójukat a tabellán, mivel a hatodik helyen álló Beregszászi FC a bajnoki címért pályára lépő Kárpátalja FC-vel csap össze pénteken. A Kárpátalja FC győzelme esetén legrosszabb esetben a második helyen végez, de a Kígyósi FC kikaparhatja számukra is a gesztenyét, amennyiben legyőzik a jelenlegi éllovas Határőrség FC-t. Ebben az esetben a Kárpátalja FC lenne a bajnok, a kígyósiak pedig az ezüstérmesek.

Az utolsó fordulóban tehát óriási tétje lesz a Kígyósi FC–Határőrség FC összecsapásnak. A kígyósiak győzelmük esetén, és a Beregszászi FC esetleges bravúrpontszerzése révén még a bajnoki címet is megszerezhetik, de amennyiben kikapnak az utolsó meccsükön, a negyedik helyre is visszacsúszhatnak (a jelenlegi negyedik Beregvidék SC a Beregvidék SC ifi elleni győzelmével kaparinthatja meg a dobogó legalsó fokát).

A Kígyósi FC a Magnum elleni négygólos győzelmével lépett egyet az éremszerzés felé, míg a Beregvidék SC a városi rivális Beregszászi FC háromgólos legyőzésével tartotta meg a reményt a bronzéremre. A zárófordulóban a Rákóczi-főiskola gárdája a Magnum FC elleni sikerével javíthat jelenlegi helyezésén, de az esetleges Magnum-győzelem is helycserét eredményezhet a tabellán (a Beregvidék ifit előzhetnék meg).

A Határőrség FC a Beregvidék SC ifi elleni ötgólos diadallal hangolt az utolsó fordulós mindent eldöntő összecsapásra, a Kárpátalja FC pedig rápihenhetett a pénteki játéknapra.

A 8. forduló eredményei:

Magnum FC – Kígyósi FC 3–7

Beregszászi FC – Beregvidék SC 2–5

Tiszakeresztúri FC – II. RF KMF 7–2

Beregvidék SC ifi – Határőrség FC 3–8

Kárpátalja FC – szabadnapos

A záróforduló programja:

Beregvidék SC ifi – Beregvidék SC

Kárpátalja FC – Beregszászi FC

Magnum FC – II. RF KMF

Kígyósi FC – Határőrség FC

Tiszakeresztúri FC – szabadnapos

A bajnokság állása:

Hely: Csapat Mérk. Győz. Dönt. Ver. Gólkül. Pont 1. Határőrség FC 7 6 0 1 35-30 19 2. Kárpátalja FC 7 5 2 0 60-29 17 3. Kígyósi FC 7 5 1 1 31-18 16 4. Beregvidék SC 7 4 2 1 27-21 14 5. Tiszakeresztúri FC 8 3 0 5 33-47 9 6. Beregszászi FC 7 2 1 4 26-24 7 7. II. RF KMF 7 1 2 4 16-22 5 8. Beregvidék SC ifi 7 1 1 5 11-30 4 9. Magnum FC 7 0 1 6 26-41 1

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma