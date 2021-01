Gálázott az Arsenal, győzött és élre ugrott a Real Madrid

A londoni Arsenal lendületes játékkal 4:0-ra nyert a West Bromwich Albion otthonában az angol labdarúgó Premier League 17. fordulójában. A hetedik helyezett Tottenham a tizenegyedik Leeds Unitedet fogadta Londonban, és bár a vendégek jóval többet támadtak, a gólokat a hazaiak szerezték, és magabiztosan győztek 3:0-ra. A Real Madrid 2:0-ra legyőzte hazai pályán a Celta Vigót a spanyol labdarúgó La Liga 17. fordulójában, ezzel a három ponttal a címvédő ideiglenesen a tabella élére ugrott.

A londoni Ágyúsok szakadó hóesésben léptek pályára a West Bromwich vendégeként, ahol a félidő közepén egy remek egyéni alakítással sikerült is megszerezni a vezetést: Kieran Tierney kerülte meg a bal szélen a védőjét, akit ezután egy befelé húzott csellel is átvert, majd jobbal nagyszerűen kilőtte a hosszú sarkot (0:1). Pár perccel később Saka góljával már kettővel vezetett az Arsenal (0:2). A 0:4-es végeredményt Lacazette állította be duplájával, miután a 61. és a 64. percben is betalált. A londoni csapat győzelme ellenére még mindig csak a tabella tizenegyedik helyén áll.

A Leeds bár jobban kezdte a mérkőzést, a 27. percben váratlanul vezetést szerzett a Tottenham, mert egy felesleges leedsi szabálytalanság után büntetőt kaptak a hazaiak, amit Harry Kane váltott gólra (1:0). A Leeds ezután is tovább támadott, de a 43. percben egy gyors londoni akció végén Kane szenzációs passzal hozta helyzetbe Szon Hung Mint, aki parádésan tekert a bal alsóba (2:0). A második játékrészben egy szöglet után Alderweireld iratkozott fel a góllövők sorába (3:0). A Tottenham győzelmével felugrott a tabella harmadik helyére, a Leeds pedig visszacsúszott a tizenkettedikre.

A Real Madrid és a Celta összecsapásán Marco Asensio passza után a másik hazai szélső, Lucas Vázquez fejelt a vendégek kapujába (1:0), majd a második félidőben Vázquez visszaadta a gólpasszt honfitársának (2:0). A Real győzelmével megelőzte a három mérkőzéssel kevesebbet játszó Atletico Madridot, akik az Alaves otthonába látogatnak a 17. fordulóban.

A német labdarúgó Bundesliga 14. fordulójában az RB Leipzig Dani Olmo góljával 1:0-ra nyert a VfB Stuttgart otthonában. A lipcsei csapatban Gulácsi Péter és Willi Orbán is végigjátszotta a mérkőzést. A Leipzig győzelmével a tabella élére ugrott, de a Bayern München még nem lépett pályára a fordulóban. A bajorok a Szalai Ádámot foglalkoztató Mainzot fogadják vasárnap este.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma