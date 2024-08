Győzelemmel kezdett a Minaji FC a másodosztályban

Az ukrán másodosztályú labdarúgó-bajnokságban szereplő Minaji FC négy egymást követő idényt töltött az elsőosztályban, így nem lehet más a kárpátaljai együttes célja, hogy kiharcolja a feljutást, és ismét a legjobbak között bizonyíthasson. Az Ung-vidékiek az első fordulóban szabadnaposak voltak, a második játéknapon pedig hatgólos mérkőzésen győzték le hazai pályán a Prikarpattya Ivano-Frankivszk gárdáját. A másik kárpátaljai csapat, a Huszti FC második vereségét is elszenvedte a bajnokságban.

A Minaji FC először a 2019–2020-as szezonban szerepelt a másodosztályban, akkor megnyerték a bajnokságot, és feljutottak a Premier Ligába. Azóta négy idényt töltöttek a legjobbak között, és annak ellenére, hogy kétszer is a kiesést jelentő helyen végeztek, végül mindig sikerült megőrizniük elsőosztályú tagságukat, ami idén is összejöhetett volna, ha nem szenvednek kiütéses (3–0) vereséget a Livij Bereh elleni pótselejtezőn. Az Ung-vidékiek történetének legjobb eredménye az elsőosztályban a 2022–2023-as bajnoki idényben elért nyolcadik helyezés volt. A bajnoki rajt előtt már a kupában is nyerni tudott a Minaji FC, a harmadosztályú Szkala 1911 otthonában arattak 3–1-es győzelmet.

A minaji kék rókák a 30. percben szereztek vezetést a Prikarpattya ellen, Matyusenko találatával. Hat perccel később Remenyak két gólosra növelte a hazai előnyt. A második félidőben Remenyak duplázni tudott, így már három góllal vezetett a kárpátaljai együttes. A vendégek ezután sem adták fel, és a 60. percben szépítettek, de öt perc elteltével Dmitruk ismét háromgólosra növelte a Minaji FC előnyét, ami behozhatatlannak bizonyult. A Prikarpattya a 78. percben ugyan még kozmetikázott az eredményen, de a hazaiak győzelme ezután már nem forgott veszélyben, kialakult a 4–2-es végeredmény. A Minaji FC a következő fordulóban az Agrobiznesz Volocsiszk otthonába látogat, de előtte még vár rájuk a Viktoria Szumi elleni kupameccs.

A Huszti FC bár elveszítette a másodosztályú tagságért megvívott pótselejtezőt a Zvjágel ellen (1–1 és 0–1), mégis maradhatott a ligában. A husztiak második szezonjukat kezdték meg ebben az osztályban, és a tavalyihoz hasonlóan idén is nehéz volt számukra a kezdet. Miután sima 4–0-s vereséggel kiestek az Ukrán Kupából a harmadosztályú Probij Horodenka ellen, a bajnokságban is két vereséget szenvedtek el, ami azt jelenti, hogy május 4-e óta nem tudott nyerni az együttes. Az első fordulóban a Pogyillja Hmelnickij otthonában kapott ki egy góllal a máramarosi gárda, a második játéknapon pedig ugyanilyen arányú volt a vereség hazai környezetben is a Niva Ternopil vendéglátójaként.

A Niva már a 9. percben megszerezte a vezetést Huszton, hét perccel később pedig már 0–2-t mutatott az eredményjelző. A 26. percben Huk révén szépítettek a hazaiak, a 32. percben pedig az egynlítés is összejött Umanec góljával. A második félidőben a husztiak már nem tudtak betalálni, a vendégek viszont igen: az 50. percben Riznik találatával alakult ki a 2–3-as végeredmény. A Huszti FC a következő körben Kamjanec-Pogyilszkijbe utazik, ahol az Epicenter ellen javíthat, bár a hazaik a találkozó esélyesei, akik az előző szezonban a bajnokság második helyén végeztek a Kárpáti Lviv mögött.

Ukrán másodosztályú labdarúgó-bajnokság, A csoport:

forduló: Pogyillja Hmelnickij – Huszti FC 1–0 forduló: Minaji FC – Prikarpattya Ivano-Frankivszk 4–2

Huszti FC – Niva Ternopil 2–3

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

Nyitókép: zaf.org.ua