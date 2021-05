Győzelemmel kezdett Nagydobrony, továbbra is nyeretlen Dercen

Sikeres bemutatkozáson van túl a Nagydobronyi FC együttese, mely 3:0-ra kiütötte a Botfalvai FC csapatát, az ungvári járási labdarúgó-bajnokság 1. fordulójában. A pontvadászat két legnagyobb esélyese, a Kereknyei Olimpik, és az Őrdarmai FC is kiütéses győzelemmel rajtolt. A munkácsi járási bajnokságban már a 3. fordulót rendezték, ahol második mérkőzésén második vereségét is elszenvedte a Derceni FC együttese, akik továbbra is pont nélkül állnak a tabella utolsó előtti helyén.

A helyi szurkolók örömére végre Nagydobrony is visszatért a járási labdarúgás vérkeringésébe, és bajnoki találkozót rendeztek a kistérségi központ futballpályáján. Először az ifik léptek pályára a botfalvai fiatalok ellen, és a csapatok nem találtak fogást egymáson, így gólnélküli döntetlen született az újoncok rangadóján. A felnőttek már gólokkal is megörvendeztették a kilátogatókat, és 3:0-ra kiütötték a vendég Botfalva gárdáját. A Kereknyei Olimpik játékosai négyszer is beköszöntek a nagylázi kapuba, az őrdarmaiak pedig 5:1-es diadallal tértek haza Nagygejőcről. A nagygejőciek nagy bánatára az ifik védelme még a felnőttekénél is többször kapitulált, és 12:1-es vendégsiker született a találkozón. A néhány éve még a megyei másodosztályban vitézkedő Baranyai FC 1:3-as vereséget szenvedett hazai pályán az Ároki FC együttesétől, az ificsapatuk viszont 6:1-es győzelmet aratott.

A munkácsi járási bajnokságban szereplő Derceni FC a hazai pályán Makarjától elszenvedett 0:2-es vereség után ezúttal Gorondon is kapitulált. A derceniek második meccsükön 2:1-re maradtak alul, míg az ifik 4:0-s pofonba szaladtak bele, a hazai 3:0-s győzelmüket követően. Az előző fordulóban Felsőkerepecen 4:0-s vereséget szenvedő Beregrákosi FC kimenős volt a fordulóban.

Ungvári járási labdarúgó-bajnokság, 1. forduló (zárójelben az ifik):

Nagydobronyi FC – Botfalvai FC 3:0 (0:0)

Baranyai FC (Baraninci) – Ároki FC (Jarok) 1:3 (6:1)

Kereknyei Olimpik (Koritnyáni) – Nagylázi FC 4:0 (4:2)

Nagygejőci FC – Őrdarmai FC 1:5 (1:12)

Munkácsi járási labdarúgó-bajnokság, 3. forduló:

Makarjai FC – Felsőkerepeci Kárpáti 1:2 (1:8)

Gorondi FC – Derceni FC 2:1 (4:0)

Kölcsényi FC – Ignéci FC (Znyacevo) 4:1 (3:1)

Lucskai Kalász – Romocsfalvai FC 8:0 (0:2)

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma