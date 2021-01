Győzött az FTC és a Dunaújváros is a magyar jégkorong-ligában

A magyar jégkorong Erste Liga csütörtöki játéknapján az FTC-Telekom hazai pályán 3:0-ra legyőzte a Gyergyói HK-t, így a tabella élére ugrott. Nagy meglepetésre a sereghajtó Dunaújvárosi Acélbikák (DAB) csapata legyőzte az esélyesebbnek tartott romániai Brassó gárdáját, de így is maradtak az utolsó helyen.

A Ferencvárosi TC sikeresen kikászálódott a gödörből: a címvédő az Erste Liga csütörtöki játéknapjának rangadóján kapott gól nélkül aratott fontos győzelmet a rivális Gyergyó ellen, így megelőzte a DEAC-ot a tabella élén.

Az erdélyi csapatok magyarországi túrájának másik két főszereplője, a Csíkszereda és a Brassó már eljutott gólokig és pontokig, de kettőjük közül csak a Csíkszereda hokisai ünnepelhettek győzelmet.

A Brassó csaknem egy teljes hónapnyi szünet után tért vissza a magyar bajnokságba, akik bár átlagosan 8-10 bajnokival kevesebbet játszottak vetélytársaiknál, a 13 meccs alatt begyűjtött 11 győzelem és mindössze két túlórás vereség a tabella élmezőnyében tartotta őket. A sereghajtó DAB ellen is már kettővel vezettek Carlo Finucci duplájával, de bizonyára a hosszú kihagyás is közrejátszott abban, hogy a végén mégis nekik kellett az egyenlítésért küzdeniük. Az egyenlítés végül összejött a romániai csapatnak, de a győzelem a Dunaújvárosé lett. A Corona Brassónak 14 mérkőzés után sincs még rendes játékidős veresége, a DAB viszont 24 találkozó után is változatlanul egyetlen rendes játékidős sikerrel szerénykedik.

A legutóbbi szezonban még a szlovák bajnokságban szereplő MAC HKB Újbudaa három gólt szerzőSchlekmann Márk vezérletével 5:2-re nyert a Vasasvendégeként. A következő játéknapon az Újpesti TE a Brassót fogadja, a Csíkszereda pedig a Titánokhoz látogat.

Az osztrák jégkorongbajnokságbanszereplő magyar Fehérvár AV 19 5:2-re nyert a szlovák Bratislava Capitals ellen, és továbbra is őrzik második helyüket a tabellán a BozenSüdtirol mögött, megelőzve a harmadik helyen álló ViennaCapitals gárdáját. A székesfehérváriaktól vereséget szenvedő pozsonyiak a tizenegy csapatos bajnokság kilencedik helyén szerénykednek. Érdekesség, hogy a szlovák jégkorong Tipos Extraligában is szerepel magyar csapat, mégpedig a miskolci DVTK, akik a tizenkét csapatos bajnokság tízedik helyén állnak jelenleg, következő ellenfelük pedig a nyolcadik helyen álló Trencin csapata lesz.

Magyar jégkorong Erste Liga, alapszakasz:

FTC-Telekom – Gyergyói HK 3:0

Dunaújvárosi Acélbikák – Corona Brassó 5:4

Titánok – SC Csíkszereda 3:8

Vasas HC – MAC HKB Újbuda 2:5

A bajnokság állása: 1. FTC-Telekom 46 pont/23 mérkőzés, 2. Debreceni EAC 45/23, 3. MAC HKB Újbuda 41/22, 4. Újpesti TE 38/22, 5. Corona Brassó 34/14, 6. Gyergyói HK 27/20, 7. SC Csíkszereda 23/12, 8. Vasas HC 17/20, 9. Titánok 15/20, 10. Dunaújvárosi Acélbikák 14/24.

Osztrák jégkorongbajnokság, alapszakasz:

Fehérvár AV 19 – Bratislava Capitals 5:2

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma