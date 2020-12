Haratyin gólt lőtt, Takács és Vajda is pályára lépett

Négy kárpátaljai játékos is pályára lépett a magyar labdarúgó OTP Bank Liga 15. fordulójában. A Ferencvárosban futballozó munkácsi Igor Haratyin gólt szerzett, a Kisvárdán kezdő alsókerepeci Hei Viktor végig a pályán volt, a viski Takács Ronald a Budafoki MTE, a nagyszőlősi Vajda Sándor pedig a Mezőkövesd csapatában állt be csereként.

A Ferencvárosi TC már a 3. percben előnyhöz jutott Pakson, miután Frimpongnak sikerült kihasználnia a hazaiak védelmi hibáját (0:1). Az első félidőben kiválóan futballozó Paks a 43. percben egyenlített Szabó János fejesgóljával (1:1). A második játékrészben már átvette az irányítást a címvédő, és az 50. percben Robert Mak buktatása után büntetőhöz jutottak, amit Haratyin értékesített (1:2). A Paksiak többször is közel álltak az egyenlítéshez, de a Fradinak is kimaradt négy óriási helyzete, köztük Laidouni kapufájával. A 85. percben végül Isael biztosította be a vendéggyőzelmet, akinek távoli lövése irányt változtatott az egyik védőn, így az ex-ferencvárosi Holczer kapus tehetetlen volt (1:3).

A Budafoki MTE a Mezőkövesdet fogadta, és 81 percig úgy tűnt, nem bírnak egymással a csapatok. Ekkor jött egy vendégtámadás, aminek a végén Jurina Máté talált be a budafoki kapuba (0:1). Takács Ronald az 54. percben lépett pályára, Vajda Sándort pedig a 71. percben cserélte be Pintér Attila vezetőedző.

A Zalaegerszeg már az első félidőben eldöntötte az MTK elleni mérkőzést, miután Zimonyi és Szánthó góljaival már 2:0-ra vezettek, ami ezután már nem módosult. A kiesési rangadón a Budapest Honvéd Gazdag és Zsótér góljaival 2:0-ra vezetett félidőben a Diósgyőr ellen. Az 50. percben Grozav találatával szépített a DVTK, de aztán kiütés lett a vége: Szendrei, Gazdag és Lovric góljaival kialakult az 5:1-es Honvéd-győzelem. A kispestiek ezzel elmozdultak a tabella végéről.

A Kisvárda és az Újpest összecsapása 85 percig nem hozott gólt, majd Szakály találatával a vendégek jutottak vezetéshez (0:1). A 89. percben a Kisvárda még büntetőt rúghatott, amit Viana a kapu fölé lőtt. Ezzel még nem ért véget a mérkőzés, mivel a 90. percben csereként beálló Jelena Richárd egy perccel becserélése után pontot mentett a hazai csapatnak (1:1).

A MOL Fehérvár már a 19. percben hátrányba került a Puskás Akadémia elleni rangadón, miután Knezevic szerzett egy látványos gólt (0:1). A székesfehérváriak csak az 59. percben tudtak egyenlíteni Bamgboye révén (1:1). A 79. percben Antonio Mance megkapta második sárgalapját, de a hazaiak az emberelőny ellenére sem tudtak nyerni.

A bajnokságot magabiztosan vezeti a két elhalasztott meccsel rendelkező 35 pontos Ferencvárosi TC, a második helyen álló MOL Fehérvárnak 26 pontja van egy elhalasztott mérkőzéssel, a harmadik Puskás Akadémia 23 pontos, ahogy a negyedik Kisvárda is, akiknek szintén van elhalasztott találkozójuk. A kiesőhelyeket a 13 pontot gyűjtő Újpest és a 10 pontos Diósgyőri VTK foglalja el.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma