Huszonnégy gólos győzelmet aratott a Beregvidéki FC

Igazi gólfiesztát rendezett a Beregszászi járási labdarúgó-bajnokság 6. fordulójában a Beregvidéki FC: Nagy Miklósék az újonc Kovászói FC csapatát tömték ki alaposan. A beregszásziak huszonnégyszer köszöntek be ellenfelük kapujába, és továbbra is veretlenek a bajnokságban. A másik két veretlen együttes is sima győzelmet aratott: a nagybégányiak a Tiszakeresztúri FC-t, míg a nagybaktaiak a Nagymuzsalyi FC csapatát fektették kétvállra.

A Beregvidéki FC nem mindennapi kiütéses győzelmet aratott a kovászói csapat felett, akik hat meccsen immár hatvanöt gólt kaptak és csupán kettőt szereztek. A beregszászi csapat 24:0-ra győzte le ellenfelét, így magabiztosan várhatják a nagybaktaiak elleni rangadót. A Nagybaktai FC továbbra is hibátlan teljesítményt nyújt, ezúttal az újonc Nagymuzsalyi FC gárdáját verték meg 5:0-ra a pontvadászat társrendezői. Riválisaihoz hasonlóan a Nagybégányi FC is sima győzelmet aratott vasárnap. A nagybégányiak a Tiszakeresztúri FC felett arattak ötgólos győzelmet. A Kígyósi FC megszerezte második győzelmét, miután szoros mérkőzésen 2:1-re megverték a Badalói FC gárdáját. A négy meccs óta nyeretlen Zápszonyi FC a Nagyberegi Talizmánnal találkozott, és ezúttal is vereség lett a vége számukra. A mérkőzést a nagyberegiek nyerték meg 3:2-re, és pontszámban beérték a badalói alakulatot.

A Munkácsi járási pontvadászat 9. fordulójában sima vereséget szenvedett hazai pályán a Derceni FC, akik az éllovas Nagylucskai Kalásztól kaptak ki 4:1-re. A második helyen álló Mezőterebesi FC 3:2-re nyert a gorondiak ellen, a Kölcsényi FC pedig 4:1-re győzte le az Ignéci FC gárdáját. A derceniek egyelőre őrzik harmadik helyüket, és egy ponttal vezetnek a kölcsényi egylet előtt. A harmadik hely sorsa az utolsó fordulóban dől majd el Dercenben, ahol a két csapat egymás ellen lép pályára.

A kárpátaljai megyei labdarúgó-bajnokság 7. fordulójában kiütéses vereséget szenvedett a Nagyszőlősi FC, amely 6:0-ra kikapott az Ilosvai Buzsora vendégeként. A Polenai FC 3:2-re legyőzte a Szerednyei FC csapatát, akik továbbra is a bajnokság utolsó helyén állnak. Az Irhóci FC magabiztos, 5:0-s győzelmet aratott a Rahói Kárpáti felett, a listavezető Huszti FC pedig 1:0-ra diadalmaskodott a Borhalmi-Újdávidházai Medvigy ellen.

Beregszászi járási labdarúgó-bajnokság, 6. forduló:

Kovászói FC – Beregvidéki FC 0:24

Kígyósi FC – Badalói FC 2:1

Nagybaktai FC – Nagymuzsalyi FC 5:0

Tiszakeresztúri FC – Nagybégányi FC 0:5

Zápszonyi FC – Nagyberegi Talizmán 2:3

A bajnokság állása: 1. Nagybaktai FC 18 (24:2), 2. Beregvidéki FC 16 (37:2), 3. Nagybégányi FC 16 (22:4), 4. Badalói FC 10 (18:9), 5. Nagyberegi Talizmán 10 (14:10), 6. Kígyósi FC 6 (10:16), 7. Nagymuzsalyi FC 6 (13:21), 8. Zápszonyi FC 3 (12:14), 9. Tiszakeresztúri FC 3 (9:18), 10. Kovászói FC 0 (2:65).

Munkácsi járási labdarúgó-bajnokság, 9. forduló:

Mezőterebesi FC – Gorondi FC 3:2

Derceni FC – Nagylucskai Kalász 1:4

Kölcsényi FC – Ignéci FC 4:1

A bajnokság állása: 1. Nagylucskai Kalász 22 (25:8), 2. Mezőterebesi FC 20 (25:6), 3. Derceni FC 13 (14:21), 4. Kölcsényi FC 12 (9:8), 5. Gorondi FC 6 (9:22), 6. Ignéci FC 2 (7:24).

Megyei labdarúgó-bajnokság, 7. forduló:

Ilosvai Buzsora – Nagyszőlősi FC 6:0

Polenai FC – Szerednyei FC 3:2

Irhóci FC – Rahói Kárpáti 5:0

Huszti FC – Borhalmi-Újdávidházai Medvigy 1:0

A bajnokság állása: 1. Huszti FC 15 (13:8), 2. Ilosvai Buzsora 14 (19:5), 3. Polenai FC 12 (17:10), 4. Borhalmi-Újdávidházai Medvigy 12 (12:15), 5. Nagyszőlősi FC 11 (10:8), 6. Irhóci FC 6 (11:13), 7. Rahói Kárpáti 4 (8:20), 8. Szerednyei FC 1 (6:17).

Kopasz Gyula

