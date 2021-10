Idegenben győzött a Beregvidék és a Mezőgecsei FC is

A beregszászi járási labdarúgó-bajnokság 16. fordulójában a listavezető Mezőgecsei Baktyanec és a Beregvidék FC is idegenben gyűjtötte be a három pontot ugocsai vendéglátója ellen. A forduló egyik meglepetése, hogy a Kígyósi FC vereséget szenvedett Fancsikán, és újabb betlijükkel veszélybe került a dobogó legalsó fokán elfoglalt helyezésük. A másik nagy meglepetést a Mezővári FC szolgáltatta, akik 3:0-ra legyőzték a két fordulóval ezelőtt az éllovast megtréfáló Tiszaújlaki FC együttesét.

Izgalmas találkozókat rendeztek a véghajrához közeledve a beregszászi járási pontvadászat hétvégi fordulójában. A listavezető mezőgecsei-nagybaktai együttes a Szőlősvégardói Ardovec-Teszla vendége volt, ahol megszenvedtek a beregszászi kistérségiek, de végül 2:1-es győzelmet arattak. Az éllovas a következő fordulóban a Tiszakeresztúri FC-t látja vendégül, így valószínűleg az utolsó fordulóban dől majd el a bajnoki cím sorsa, amikor is a Fancsikai FC-hez látogatnak a mezőgecseiek. A Beregvidék FC is kemény mérkőzésen van túl, de a bajnoki címre pályázó címvédő is begyűjtötte a három pontot, a jó formában futballozó Tiszakeresztúri FC vendégeként.

A Fancsikai FC ismét közelebb került a dobogóhoz, miután a Kígyósi FC-t is sikerült legyőzniük hazai pályán 1:0-ra. A kígyósiaknak ez volt zsinórban a harmadik vereségük, és már csak egy találkozón lépnek pályára a szezonban, így könnyen lehet, hogy még a harmadik helyről is lecsúsznak. A fancsikaiaknak is nehéz dolguk lesz a két utolsó játéknapon, mivel előbb a Beregvidék FC-hez látogatnak, majd a Mezőgecsei Baktyanecet látják vendégül. A bajnokság sereghajtója, a Mezővári FC megszerezte második győzelmét a bajnokságban, miután 3:0-s diadalt arattak a Tiszaújlaki FC felett. A következő fordulóban hazai pályán javíthatnak a tiszaújlakiak a Szőlősvégardói Ardovec ellen, a mezőváriak pedig szabadnaposak lesznek. A Királyházai FC Kígyósra látogat vasárnap, ami igazi éremcsatának ígérkezik.

Beregszászi járási labdarúgó-bajnokság, 16. forduló:

Fancsikai FC–Kígyósi FC 1:0

Tiszakeresztúri FC–Beregvidék FC 1:2

Szőlősvégardói Ardovec-Teszla–Mezőgecsei Baktyanec FC 1:2

Mezővári FC–Tiszaújlaki FC 3:0

Királyházai FC (szabadnapos)

A bajnokság állása:

№ Mérkőzés GY D V Gólarány Pont 1. Mezőgecsei Baktyanec FC 14 10 3 1 31:14 33 2. Beregvidék FC 13 9 2 2 42:19 29 3. Kígyósi FC 15 7 3 5 35:21 24 4. Fancsikai FC 14 7 1 6 26:26 22 5. Királyházai FC 14 7 0 7 24:28 21 6. Szőlősvégardói Ardovec-Teszla FC 14 5 1 8 34:37 16 7. Tiszaújlaki FC 13 4 3 6 27:30 14 8. Tiszakeresztúri FC 14 3 2 9 28:40 11 9. Mezővári FC 15 2 3 10 21:52 9

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma