Futsal: kígyósi és beregszászi győzelmek az éllovasok ellen

A kilenc csapat részvételével zajló, hatodik alkalommal megrendezésre kerülő II. Rákóczi Ferenc futsalbajnokság harmadik játéknapján mindhárom hibátlan csapat botlott: az egyetemisták és a rendőrök vereséget szenvedtek, míg a dobronyiak az utolsó másodpercben mentettek pontott a már négy góllal is vezető tiszakeresztúriak ellen.

A II. Rákóczi Ferenc futsalbajnokság harmadik játéknapján a Határőrség visszalépése miatt négy mérkőzést rendeztek, a Beregvidék ifi pedig szabadnapos volt. Az éllovasok közül a címvédő Rákóczi Egyetem együttese jól kezdte a Kígyós elleni találkozót, de a kígyósiak fiataljai háromszor is beköszöntek a házigazdának, így két gólos győzelmet arattak. A Kárpátaljai Magyar Líceum is jól kezdett a munkácsi járási Dávidháza csapata ellen, mivel már az első percben megszerezték a vezetést, de fél perc elteltével jött a Latorca-partiak egyenlítő találata, majd a második játékrészben hat gólos különbséget alakítottak ki a rutinosabb dávidházaiak.

A forduló legdrámaibb mérkőzése a tiszakeresztúriak Dobrony elleni összecsapása lett. Az ugocsai együttes félidőben 4–0-s vezetéssel mehetett pihenőre, míg a második játékrészben is megmaradt az előny, de 6–3-nál már belelendültek az Ung-vidékiek. A tiszakeresztúriak többször is lezárhatták volna a mérkőzést, de ezután még háromszor sikerült betalálniuk a dobronyiaknak, sőt az egyenlítés az utolsó másodpercekben született meg. A Beregvidék–Rendőrség összecsapás is izgalmasra és szorosra sikeredett, végül egy góllal az Ohár Román vezette Beregvidék győzedelmeskedett.

A 3. forduló ereményei:

Rákóczi Egyetem – Kigyós 1–3

KML – Dávidháza 3–9

Tiszakeresztúr – Dobrony 6–6

Beregvidék – Rendőrség 5–4

Szabadnapos: Beregvidék ifi

A 4. forduló párosításai:

17:00 KML – Beregvidék

18:00 Tiszakeresztúr – Beregvidék (ifi)

19:00 Rákóczi Egyetem – Dávidháza

20:00 Dobrony – Rendőrség

Szabadnapos: Kígyós

Kopasz Gyula

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