Ismét győzött a Beregvidék FC, a tiszakeresztúriak megtréfálták a Kígyósi FC-t

Igazi meglepetésekkel folytatódtak a beregszászi járási labdarúgó-bajnokság küzdelmei. A 15. fordulóban a tiszakeresztúriak meglepő győzelmet arattak a dobogóért küzdő Kígyósi FC otthonában, a fancsikaiak pedig Királyházáról vitték haza a három pontot az ugocsai rangadót követően. A Beregvidék FC a papírformának megfelelően 4:2-re legyőzte hazai pályán a Szőlősvégardói Ardovecet, a Mezőgecsei-Nagybaktai FC pedig a sereghajtó mezőváriakat gyűrte le 3:1-re.

A Beregvidék FC a Barátság Stadionban látta vendégül a Szőlősvégardói Ardovec-Teszlát. A mérkőzés érdekessége, hogy a vendégek hatvannégy éves klubelnöke is pályára lépett, mégpedig az ugocsai együttes védelmét erősítve. A beregszásziak Ohár Román révén büntetőből szereztek vezetést a 39. percben, amit két perccel később megduplázott a támadó. A vendégek ellentámadásokra rendezkedtek be, és ezek közül kettőt is gólra váltottak, így sikerült egyenlíteniük (2:2). A hazaiak természetesen nem adták fel, Ohár Román előbb önmaga és csapata harmadik gólját szerezte meg, majd a mesternégyest is összehozta (4:2). A Beregvidék FC ezzel életben tartotta esélyét a bajnoki címre, és a hazai pályán botló kígyósiak elé kerültek a tabellán. A következő játéknapon Tiszakeresztúrra látogatnak a beregszásziak.

Az előző fordulóban pontokat hullajtó Mezőgecsei Baktyanec viszonylag szoros mérkőzésen 3:1-es győzelmet aratott az utolsó helyen álló Mezővári FC ellen, így továbbra is nekik van a legnagyobb esélyük a bajnoki címre. A következő fordulóban Szőlősvégardóban lépnek pályára az éllovas mezőgecseiek, ahol ismét nehéz mérkőzés vár rájuk. A dobogóért küzdő Kígyósi FC az utolsó előtti helyezett Tiszakeresztúri FC-t látta vendégül. A legutóbbi fordulóban hatalmas győzelmet arató ugocsaiak ezúttal egy öngóllal kerültek hátrányba, de előbb egyenlíteni, majd fordítani is tudtak a vendégek. A Fancsikai FC Királyházán lépett pályára, ahonnan három ponttal tértek haza (1:2). A királyháziaknak ez volt zsinórban a második veresége, de még így is maradt esélyük a dobogóra, ahogy az egy meccsel kevesebbet játszó Fancsikai FC-nek is. A következő fordulóban a kígyósiakat fogadják a fancsikaiak, ami igazi éremcsatának ígérkezik. A királyháziak szabadnaposak lesznek jövő vasárnap, a Mezővári FC pedig a tiszaújlakiakat látja vendégül.

Beregszászi járási labdarúgó-bajnokság, 15. forduló:

Királyházai FC – Fancsikai FC 1:2

Kígyósi FC – Tiszakeresztúri FC 1:2

Beregvidék FC – Szőlősvégardói Ardovec-Teszla 4:2

Mezőgecsei Baktyanec FC – Mezővári FC 3:1

Tiszaújlaki FC – szabadnapos

A bajnokság állása:

№ Mérkőzés GY D V Gólarány Pont 1. Mezőgecsei Baktyanec FC 13 9 3 1 29:12 30 2. Beregvidék FC 12 8 2 3 40:18 26 3. Kígyósi FC 14 7 3 4 35:20 24 4. Királyházai FC 14 7 0 7 24:28 21 5. Fancsikai FC 13 6 1 6 24:25 19 6. Szőlősvégardói Ardovec-Teszla FC 13 5 1 7 33:35 16 7. Tiszaújlaki FC 12 4 3 5 27:27 14 8. Tiszakeresztúri FC 13 3 2 8 27:38 11 9. Mezővári FC 14 1 3 10 18:52 6

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma