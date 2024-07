Kedden a Fradi, csütörtökön a Vidi és a Paks is pályára lép

Három magyar labdarúgó együttes is megkezdi a héten szereplését az európai kupaporondon: a Ferencvárosi TC a Bajnokok Ligája második selejtezőkörében, a Fehérvár FC és a Puskás Akadémia pedig a Konferencialiga második fordulójában (bár a felcsútiak csak papíron, mivel az ukrán Dnyipro-1 megszűnése miatt automatikusan a harmadik körbe jutottak). Az Európa-ligából kieső Paksi FC is pályára lép, de az ukrán Polisszja Zsitomir is csütörtökön mutatkozhat be a nemzetközi mezőnyben. A Fradihoz hasonlóan a Dinamo Kijev is a Bajnokok Ligájában bizonyíthat.

A magyar bajnoki címvédő Ferencvárosi TC együttese az előző évek menetelésének köszönhetően idén a Bajnokok Ligája második körében kapcsolódik be a küzdelmekbe (az utóbbi öt évben kivétel nélkül főtáblások voltak a zöld-fehérek: 2020: Bajnokok Ligája csoportkör, 2019 és 2021: Európa-liga csoportkör, 2022: Európa-liga nyolcaddöntő, 2023: Konferencialiga nyolcaddöntő rájátszása). A Fradi kedden 20.00 órakor hazai pályán mutatkozik be a walesi bajnok The New Saints (TNS) gárdája ellen, ami egyben az új vezetőedző, Pascal Jansen első tétmeccse is lesz a fővárosi rekordbajnok kispadján. Amennyiben a magyar bajnok legyőzi a walesi The New Saints együttesét, a Santa Coloma (andorrai) – Midtjylland (dán) párosítás továbbjutója ellen lép pályára a BL selejtezők harmadik körében.

Az ukrán ezüstérmes Dinamo Kijev a lengyelországi Lublinban fogadja a szerb ezüstérmes Partizan Belgrád csapatát. A Dinamo az előző évben borzalmasan szerepelt a Konferencialigában: miután a görög Ariszon túljutott, a török Besiktas ellen oda-vissza kikapott az ukrán együttes, így a harmadikszámú kupasorozat csoportköre sem jött össze számukra. A mérkőzést kedden 20.00 órakor rendezik. A párharc továbbjutója a skót Glasgow Rangers csapatát kapta a sorsolást követően.

A Konferencialigában három magyar és két ukrán együttes is pályára léphetne csütörtökön, sőt a Puskás Akadémia és a Dnyipro-1 épp egymás ellen. Viszont az UEFA várhatóan kizárja az ukrán csapatot. Pénteken az Ukrán Profi Liga a hivatalos honlapján közölte, hogy a Dnyipro-1 kérését elfogadva kizárja a klubot a bajnoki mezőnyből. Az a csapat, amely nem indul a hazája bajnokságában, a nemzetközi porondon sem futballozhat, főleg mivel játékosok nélkül maradtak, így a Felcsút játék nélkül juthat a következő körbe.

A Fehérvár FC az azeri Sumqajit otthonában kezdi meg szereplését 18.00 órakor, az Európa-ligából román másodosztályú ellenfelétől 4–2-es összesítéssel kieső Paksi FC pedig 19.00 órától látja vendégül a ciprusi AEK Larnacát. Az ukrán Polisszja Zsitomirnak a szlovén Olimpija Ljubljana ellen helytállnia, méghozzá idegenben.

Bajnokok Ligája, második selejtezőkör:

Ferencvárosi TC – The New Saints (walesi)

Dinamo Kijev – Partizan Belgrád (szerb)

Konferencialiga, második selejtezőkör:

Sumqajit (azeri) – Fehérvár FC

Paksi FC – AEK Larnaca (ciprusi)

Olimpija Ljubljana (szlovén) – Polisszja Zsitomir

(Nyitókép: fradi.hu)

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma