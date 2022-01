Kézilabda Európa-bajnokság: kialakultak az elődöntők párosításai

Spanyolország 28:27-re legyőzte Lengyelországot a magyar–szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság pozsonyi középdöntőjének 4. fordulójában, ezzel eldőlt, hogy bejut az elődöntőbe. A II. csoportból Svédország is bejutott az elődöntőbe, mivel hatgólos hátrányból fordítva 24:23-ra legyőzte Norvégiát. Franciaország remek hajrával megfordította a Dánia elleni rangadót, és 30:29-es sikerével kiharcolta a továbbjutást, egyben megszerezte az első helyet, míg Izland lemaradt az elődöntőről. A négy ország között pénteken Franciaország–Svédország és Dánia–Spanyolország meccset rendeznek.

A férfi kézilabda Eb pozsonyi középdöntőjének utolsó fordulója előtt három csapatnak maradt esélye, hogy bejusson az elődöntőbe. A norvég, a svéd és a spanyol csapatnak egyaránt 6-6 pontja volt. Váratlanul izgalmasan alakult a spanyol–lengyel csata. Az utolsó percben 28:27-re vezettek a spanyolok, de a lengyelek támadhattak az egyenlítésért. Kétszer is gólt dobhattak volna, ám Rodrigo Corrales, a Telekom Veszprém kapusa mindkétszer bravúrral védett. Így a vége maradt 28:27, vagyis a spanyolok bejutottak az elődöntőbe.

A svédeknek mindenképpen nyerniük kellett az elődöntőhöz, a norvégoknak elég volt a döntetlen is, mivel ebben az esetben az összgólkülönbség döntött, és ez a norvégoknak hárommal jobb volt. Úgy tűnt, hogy a norvégok simán megnyerik a mérkőzést, már 14:8-ra vezettek is. Azonban a második félidőben a svédek feltámadtak, és 18:17-re felzárkóztak. Ekkor még nem sikerült az egyenlítés, Sagosenék újra elhúztak. Gottfridsonék nem hagyták magukat, és 23:23-nál mégis utolérték riválisukat. Tíz másodperccel a vége előtt a vezetést is megszerezték hétméteressel Valter Chrintz révén. Az időkérés utáni támadás során Sagosen kapu mellé bombázott, így a svédek 24:23-ra győztek, és bejutottak az elődöntőbe. A csoport harmadik találkozóján Németország 30:29-re legyőzte Oroszországot. A mindent eldöntő gólt 11 másodperccel a vége előtt Patrick Zieker szerezte kínai figurából. A mezőny legeredményesebb játékosa Szergej Koszorotov volt nyolc találattal, és a meccs legjobbjának is őt választották.

A francia–dán rangadót végig a dánok uralták, és a Gérard-ot váltó Wesley Pardon a 25. percben mutatta be az első és egyetlen francia védést a félidőben. Kirkelökke mellett a másik dán átlövő, Jacob Holm is hozzátette a magáét, ketten együtt 12 gólig jutottak a szünetig, a csapatuk pedig 17:12-re vezetett. A második játékrészben már 27:22 is volt Dánia javára, és ekkor Izland is a négy között érezhette magát. A dánok ezután elszórakozták a komoly előnyüket, és a franciák 28:28-nál már egyenlíteni tudtak, mi több, a vezetést is átvették, méghozzá először a találkozón, és pont jókor, 30:29-nél. A középdöntős csoport másik két találkozóján Izland – végig vezetve – 34:24-re győzte le Montenegrót, a holland–horvát találkozó pedig 28:28-as döntetlennel ért véget. A négy között pénteken Franciaország–Svédország és Dánia–Spanyolország meccset rendeznek a budapesti MVM Arénában.

Férfi kézilabda Európa-bajnokság, középdöntő:

Lengyelország – Spanyolország 27:28

Németország – Oroszország 30:29

Svédország – Norvégia 24:23

Montenegró – Izland 24:34

Hollandia – Horvátország 28:28

Dánia – Franciaország 29:30

Az elődöntő párosítása:

Spanyolország – Dánia

Franciaország – Svédország

Az 5. helyért: Norvégia – Izland

Az Eb végeredményének további sorrendje: 7. Németország, 8. Horvátország, 9. Oroszország, 10. Hollandia, 11. Montenegró, 12. Lengyelország, 13. Csehország, 14. Szerbia, 15. Magyarország, 16. Szlovénia, 17. Fehéroroszország, 18. Szlovákia, 19. Portugália, 20. Ausztria, 21. Litvánia, 22. Észak-Macedónia, 23. Bosznia-Hercegovina, 24. Ukrajna.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma