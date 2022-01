Kézilabda Európa-bajnokság: magyar győzelem Portugália ellen

A férfi kézilabda Európa-bajnokság csoportkörében a magyar válogatott drámai küzdelemben, Máthé Dominik utolsó másodpercekben szerzett góljával 31:30-ra legyűrte Portugáliát, ezzel megőrizte esélyét a továbbjutásra. A folytatásban Izland lesz az ellenfél, akiket feltétlenül le kell győznie a magyar válogatottnak a továbbjutáshoz.

A magyar válogatott első támadásából rögtön eladta a labdát, majd több lövést is elrontottak, így háromgólos előnybe kerültek a portugálok. Máthé Dominik az ötödik perc végén hetesből tudott először betalálni magyar részről. A portugálok kubai születésű beállója, Victor Iturriza jól használta ki a testi adottságait, sok gondot okozva ezzel a védőknek. Lékai Máté több kiállítást is kiharcolt, és a góllövés is jól ment neki. Védekezésben labdákat szerzett, és egyre feljött Magyarország válogatottja, a 16. percben pedig először szereztek vezetést (7:6). Szita Zoltán bátran és eredményesen vállalkozott, Mikler Roland a kapuból tette hozzá a magáét, de az egész csapat más fordulatszámon pörgött, mint a hollandok ellen. A félidő hajrájában mínusz kettőről egyenlítettek a portugálok, amire Nagy László egyből időt kért. A csereként beálló átlövők is feliratkoztak a gólszerzők közé, de nem sikerült megőrizni az előnyt, sőt a szünetben újra Portugália állt jobban (14:15).

A második félidőre Székely Márton érkezett a kapuba, míg a védelembe Ligetvári Patrik. A korábban a Portóban légióskodó Székely védéseivel, valamint Lékai találataival hamar fordított a magyar csapat, de rendre érkezett a válasz az ibériaiaktól. Miután újra kettővel vezettek Lékaiék, Pereira meghúzta a portugálokra jellemző hét a hat elleni játékot. A Lékait váltó Hanusz Egon jól szállt be a játékba, kamatoztatni tudta a gyorsaságát, így először vezetett csapata hárommal a találkozón az utolsó tíz perchez érve. A portugálok ezután rákapcsoltak, és 28:28-nál egyenlíteni tudtak, majd Gustavo Capdeville hetest is védett. Lékai és Máthé is visszatért a pályára, de támadásban semmi sem jött össze. Szita bombája hatperces gólcsendet tört meg, de érkezett a portugál válasz is. Ezután Szitát két percet és hetest érően állította meg a piros lappal távozó Iturriza, Lékai pedig belőtte a büntetőt, a portugálok azonban 12 másodperccel a vége előtt újra egyenlítettek.Azonnal időt kért Gulyás István, és a meccs legjobbjának megválasztott Máthé még a dudaszó előtt meglőtte a győztes gólt (31:30). A magyar válogatottnak a továbbjutáshoz – abban az esetben, ha a hollandok megverik a portugálokat – három góllal le kellene győzni az eddig százszázalékos Izlandot.

Férfi kézilabda Európa-bajnokság, 2. forduló:

B csoport:

Portugália – Magyarország 30:31

Izland – Hollandia 29:28

A csoport állása:

1. Izland 4 pont (57:52),

2. Hollandia 2 pont (59:57),

3. Magyarország 2 pont (59:61),

4. Portugália 0 pont (54:59).

D csoport:

Fehéroroszország – Lengyelország 20:29

Németország – Ausztria 34:29

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma