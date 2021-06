Kiütötte a Karpati Lvivet, és feljutott az Ungvári FC

Az ukrán harmadosztályú labdarúgó-bajnokság utolsó előtti, 25. fordulójában bebiztosította a másodosztályba való feljutást az Ungvári FC együttese. Volodimir Vaszjutik csapata a tavaly még a Premier Ligában szereplő – és onnan pénzügyi gondjai miatt egyből két osztályt zuhanó – Karpati Lvivet fektette két vállra, így a hamarosan ismét a Metaliszt nevet viselő, B csoportot megnyerő Metal Harkiv, és az őket követő Krivbasz Krivij Rih után bebiztosította tagságát a másodosztályban. Az ungváriak mellett az őket üldöző Pogyillja Hmelnickij is feljutott, miután hazai pályán legyőzték a Rubikon Kijevet.

Egy fordulóval a bajnokság vége előtt eldőlt, hogy a kárpátaljai Ungvári FC és a podóliai Pogyillja Hmelnickij is a másodosztályban kezdheti meg a következő szezont. Az Ungvári FC az Avangard Stadionban látta vendégül a kisesés ellen küzdő, tizenkettedik helyen álló Karpati Lviv gárdáját. Az ungváriak már az első félidő végére megnyugtató előnybe kerültek, miután a 34. percben Oleg Visnevszkij, majd a 44. percben Szerhij Majboroda is eredményes volt (2:0). A hazai csapat játékán látszott, hogy magasabb szintet képviselnek, mint a lembergiek, és magasabb célokért is küzdenek. A második játékrész elején Majboroda duplázni tudott, ezzel pedig eldöntötte a mérkőzés végkimenetelét (3:0). Az Ung-parti együttes 3:0-s kiütéses sikerével megőrizte első helyét a tabellán, az utolsó fordulóban pedig a sereghajtó Voliny-2 Luck vendégeként növelhetik pontjaik számát Pukánics Adriánék. A második helyen álló Pogyillja Hmelnickij 2:0-s győzelmet aratott a Rubikon Kijev ellen, a harmadik helyezett Epicenter Dunajivci pedig az ungváriak ellen elért 0:0-s döntetlent követően ezúttal 1:0-s vereséget szenvedett a Nyiva Vinnicja vendégeként, így az utolsó fordulóban már tétnélküli lesz a Pogyillja elleni megyei rangadó. Az A csoportot tehát az 54 pontos Ungvári FC vezeti, akiket a szintén 54 pontot gyűjtő Pogyillja követ. A hátsó régióban a Karpati Lvivnek 13, a Voliny-2 Lucknak pedig 12 pontja van. A B csoportot 20 győzelemmel és 2 döntetlennel záró Metal Harkiv jövőre már Metaliszt néven szerepelhet a másodosztályban, miután Olekszandr Jaroszlavszkij milliárdos visszatérhetett a futball világába, és ismét kezébe vette az ország egyik legnépszerűbb és a 21. század egyik legeredményesebb ukrán csapatát. A B csoportból második helyen az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij szülővárosának csapata, a komoly Premier Ligás múlttal rendelkező Krivbasz Krivij Rih jutott fel, megelőzve a szintén nagymúltú Metalurg Zaporizzsját.

Ukrán harmadosztályú labdarúgó-bajnokság, 25. forduló:

Ungvári FC – Karpati Lviv 3:0

Pogyillja Hmelnickij – Rubikon Kijev 2:0

Nyiva Vinnicja – Epicenter Dunajivci 1:0

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma