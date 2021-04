Kiütötték a Minaji FC-t, sima Sahtar győzelmek Dercenben

Az ukrán labdarúgó-bajnokság 23. fordulójában 3:0-s kiütéses vereséget szenvedett a Dnyipro-1 vendégeként a Minaji FC, így nagyon közel került Mikola Cimbal együttese ahhoz, hogy a másodosztályban kezdje meg szereplését ősszel. A kárpátaljai csapat a fennmaradó három fordulóban a bajnokság első öt helyezettje közül hárommal is találkozik: idegenben a harmadik helyezett Zorja vendége lesz, hazai pályán pedig a második helyen álló Sahtart, és az ötödik pozícióba visszacsúszó Vorszklát fogadja. A Munkács Futball Akadémia korosztályos csapatai a Sahtar Donyeck növendékeivel csaptak össze az Elit Liga 5. fordulójában. A munkácsi fiatalok három vereséggel és egy idegenbeli győzelemmel zárták a fordulót.

A Minaji FC abban a reményben látogatott a Dnyipro-1 csapatához, hogy pontokkal térhetnek haza a hetedik helyezett otthonából. A Dnyipro-1 a tavaszi szezont az utolsó pozícióból várta, és rengeteget javuló teljesítményükkel onnan kúsztak fel a középmezőnybe. A kárpátaljai csapat épp az ellenkező utat járta be, mivel új igazolásai nem váltották be a várt reményeket. A hazaiak már a mérkőzés 17. percében megszerezhették volna a vezetést, de Dovbik büntetője kimaradt. A 28. percben javított hibáján a támadó, és megszerezte csapata számára a vezetést (1:0). Négy perccel később a kárpátaljai U20-as világbajnok, Szerhij Buleca is betalált (2:0). A félidő végére a hazai csapat le is zárta a mérkőzést, miután a 44. percben Mario Cuze értékesítette a megítélt tizenegyest (3:0). A 65. percben Tkacsuk szépített, de a játékvezető, a videó megtekintése után, les miatt érvénytelenítette a találatot, így maradt a 3:0-s állás. A 84. percben Cimbal három afrikai légiósát is pályára küldte, bár hat perccel a mérkőzés vége előtt értelmetlennek tűntek cseréi. A Minaji FC sima vereséget szenvedett, a következő fordulóban pedig a harmadik helyezett, és egyben kupadöntős Zorja Luhanszkhoz látogatnak a sereghajtók. A hátsó régió csapatai közül a Rukh Lviv 3:0-ra kiütötte idegenben a Mariupolt, az FK Lviv pedig a minajiak után a Desznát is legyőzte, így szinte biztosan bennmaradnak. A kiesés ellen küzdő csapatok közül az FK Lvivnek 24 (22 mérkőzés), a Mariupolnak 22 (23 mérkőzés), az Inhulecnek és a Rukhnak pedig 20-20 pontja van (22-22 mérkőzés), a két meccsel kevesebbet játszó Olimpik Donyeck és a Minaji FC (23 mérkőzés) pedig 18-18 pontot gyűjtött.

A Munkácsi MFA U17-es és U15-ös korosztályos csapatai a Sahtar Donyeck fiataljait fogadták derceni bázisukon. Elsőként az U17-esek léptek pályára, és nagyon sima, 4:0-s vereséget szenvedtek a donyeckiektől, akik továbbra is veretlenek (3 győzelem, 2 döntetlen) és 11 pontjukkal második helyen állnak a 13 pontos Dnyipro mögött. Az 1 pontot gyűjtő MFA a bajnokság felénél (5 forduló után) a tabella utolsó helyén áll. A Sahtar U15-ös együttese lemásolta az idősebbek eredményét, és ők is 4:0-ra ütötték ki munkácsi ellenfelüket. A korosztály csoportját a Dinamo Kijev vezeti 13 pontjával, megelőzve a 10 pontos Sahtar Donyecket. Az MFA növendékei 1 ponttal az utolsó, hatodik helyen állnak. A munkácsiak egyetlen győzelmét az U16-os csapat szolgáltatta, akik 2:0-ra nyerni tudtak Kijevben, a Sahtar Donyeck vendégeként. Az MFA U16-osai 7 ponttal a tabella harmadik helyén állnak a 15 pontos Dinamo és a 10 pontos Dnyipro mögött. Az U14-esek is idegenben léptek pályára, és 3:1-es vereséget szenvedtek a százszázalékos Sahtartól. A tabellán 4 pontjukkal az ötödik helyet foglalják el a legfiatalabb munkácsiak, megelőzve a Karpati Lviv együttesét.

Ukrán labdarúgó bajnokság, 23. forduló:

Dnyipro-1 – Minaji FC 3:0

Ukrán labdarúgó Elit Liga, 5. forduló:

Munkácsi MFA U17 – Sahtar Donyeck U17 0:4

Munkácsi MFA U15 – Sahtar Donyeck U14 0:4

Sahtar Donyeck U16 – Munkácsi MFA U16 0:2

Sahtar Donyeck U14 – Munkácsi MFA U14 3:1

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma