Bajnokok Ligája: előnyben a Real Madrid és a Manchester City

A Real Madrid 3:1-re legyőzte hazai pályán a Liverpoolt a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén, így kényelmes előnyből várhatják az angliai visszavágót. A Manchester City Phil Foden 90. percben szerzett góljával 2:1-re nyert a Borussia Dortmund ellen, így szorosra ígérkezik a visszavágó is.

A Real Madrid vezető góljára a 27. percig kellett várni, Toni Kroos remek passzát Vinícius Júnior vette át mellel a késlekedő Nathaniel Phillips mellett, majd 16 méterről kilőtte a jobb alsót (1:0). Nem kellett sokat várni a második találatra, tíz perccel később Marco Asensio növelte az előnyt Trent Alexander-Arnold hibája után: az angol jobbhátvéd Kroos indítását éppen a spanyol támadóhoz fejelte, aki az ötösnél átemelte Alissont, majd a kapu közepébe passzolt (2:0). Az 51. percben szépítettek a vendégek: Diogo Jota lövése a blokkról Mohamed Szalah elé pattant, aki nem hibázta el a ziccert (2:1). A 65. percben a Real bebiztosította győzelmét: Karim Benzema passza után Luka Modric tolta a Vinícius elé a labdát, aki 11 méterről Phillips lábai között lőtt a bal alsóba (3:1). Két góllal nyert Zidane együttese, így a Liverpoolnak sokkal jobb játékra lesz szüksége a visszavágón, ha szeretnék kiharcolni a továbbjutást.

A Manchester City – Borussia Dortmund találkozó egésze során mezőnyfölényben játszó angolok az első félidő közepéhez érve szerezték meg a vezetést: ekkor a vendégek egy labdavesztését követően Kevin De Bruyne kapott remek indítást, aki Phil Fodennel és Rijad Mahrezzel kipasszolta a dortmundi védelmet, majd a labda végül visszakerült a belga elé, aki az ötösről a hálóba lőtt (1:0). A hazaiak ezután büntetőt kaptak, amit a videobíró aztán visszavont, a vendégek egyenlítő találatát pedig kapustámadás miatt érvénytelenítette a román játékvezető. A hajrához érve még több nagy esélye is volt a gólszerzésre a hazaiaknak, de a 84. percben a németek tudtak a kapuba találni: Erling Haaland indította Marco Reust, aki a védőit otthagyva, 10 méterről lőtte be a dortmundi egyenlítő találatot (1:1). A City ezután is a győzelem megszerzésére törekedett. De Bruyne hosszú előreívelését követően Ilkay Gündogan tovább passzolt Phil Fodennek, aki közelről lőtte be csapata győztes gólját (2:1). Győzelmével az angol csapat várhatja előnyből a visszavágót, ami az első meccsen látottak alapján nem ígérkezik unalmasnak.

Bajnokok Ligája, negyeddöntők:

Real Madrid – FC Liverpool 3:1

Manchester City – Borussia Dortmund 2:1

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma