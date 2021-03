Ismét győzött az Ungvári FC, MFA–Szőlős FC az elődöntőben

Zsinórban harmadik győzelmét aratta az ukrán harmadosztályú labdarúgó-bajnokságban szereplő Ungvári FC, így megtartotta vezető helyét a tabellán Volodimir Vaszjutik együttese. Az Ung-parti gárda ezúttal az Obolony-2 Kijevet múlta felül 4:2 arányban. Az élvonalban szereplő Minaji FC sem tétlenkedett, a bajnoki szünetben a Kisvárda Master Good vendégei voltak Kopolovecék, akik 2:1-es vereséget szenvedtek a magyar csapattól. A kárpátaljai megyei Téli Kupa negyeddöntőjének rangadóján a Szőlős FC 3:0-ra kiütötte a Munkács Futball Akadémia U17-es csapatát, az elődöntőben pedig az Irhóci FC ellen büntetőkkel továbbjutó MFA felnőtt csapatával találkoznak.

Az ungvári Avangard Stadionban rendezett összecsapáson a vendégek már a 3. percben megszerezték a vezetést, de gyorsan jött a hazai válasz, mivel a 11. percben Viktor Rjasko egyenlített büntetőből (1:1). A 41. percben egy Csonka-Pukánics-Rjasko összjáték után Rjasko második góljával már az Ungvári FC vezetett 2:1-re, majd egy perccel később ismét Pukánics Adrián adott gólpasszt, ezúttal Mastalir volt eredményes (3:1). A 60. percben Jurij Csonka is betalált, 4:1-re módosítva az állást. A vendégek a 94. percben tudtak csak szépíteni, így az Ungvári FC 4:2-es győzelmet aratott, és 31 pontjával a tabella élén áll a szintén 31 pontos Dinaz Visgorod előtt. Az Obolony-2 vereségével visszacsúszott a tizedik helyre, a bajnokság sereghajtója pedig a tavaly még az élvonalban szereplő Kárpáti Lviv csapata.

A Minaji FC ismét Kisvárdára utazott, ahol felkészülési mérkőzést játszottak a kárpátaljai Hei Viktort foglalkoztató szabolcsi csapattal. A hazaiak az első félidő után 1:0-ra vezettek, majd az 50. percben a Minaji FC büntetőből egyenlített, amit Uhocsukvu értékesített. A találkozó 75. percében a Kisvárda Master Good megszerezte második gólját, ezzel a győzelmet is (2:1), így a minajiak ezúttal is vereséget szenvedtek a magyar NB I stabil középcsapatától.

A megyei Téli Kupa negyeddöntőjének legnagyobb meglepetése, hogy a Huszti FC hazai pályán esett ki a Kökényesi FC (Ternovo) ellen, miután a husztiak játékosa, Vladiszlav Ivanov a saját kapujába talált be a 77. percben. Az Unggesztenyési Csillag-SPAR bár 1:0-ra és 2:1-re is vezetett a Felsődomonyai Medea ellen, a megyei szinten újonc Medea kétszer is egyenlíteni tudott, sőt a 92. percben a győzelmet, így a továbbjutás is megszerezték. A Munkács Futball Akadémia és az Irhóci FC összecsapása 1:1-es döntetlennel végződött, így büntetők következtek, mely után a munkácsiak örülhettek, mivel 4:3-ra megnyerték a tizenegyespárbajt. A Szőlős FC és az MFA U17 Dercenben csapott össze egymással, és a nagyszőlősiek sima, háromgólos győzelmet arattak Mihajlo Csedrik triplájával. Az elődöntőben a Szőlős FC és a Munkácsi MFA március 31-én, szerdán meccselhet a döntőbe jutásért, a Medea és a Kökényesi FC pedig április 3-án, szombaton mérheti össze tudását.

Ukrán harmadosztályú labdarúgó-bajnokság, 13. forduló:

Ungvári FC–Obolony-2 Bucsa (Kijev) 4:2

Felkészülési mérkőzés:

Kisvárda Master Good FC–Minaji FC 2:1

Megyei Téli Kupa, negyeddöntők:

Munkácsi MFA U17–Szőlős FC (Nagyszőlős) 0:3

Munkácsi MFA–Irhóci FC (Vilhivci) 1:1, büntetők után 4:3

Huszti FC–Kökényesi FC (Ternovo) 0:1

Felsődomonyai Medea (Onokivci)–Unggesztenyési Csillag-SPAR (Linci) 3:2

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma