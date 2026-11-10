Megyei bajnokság: továbbra is hibátlanul az élen a Munkácsi SC

Tíz fordulót követően még mindig százszázalékos mérleggel vezeti a megyei labdarúgó-bajnokság tabelláját a Munkácsi SC együttese, amely a szintén veretlen, de egy döntetlennel szereplő címvédő Szőlős FC előtt áll két ponttal. A pontvadászat harmadik helyén a Baranyai Krajna tartózkodik, míg az utolsó pozíciót a mindössze két pontot szerző Perecsenyi FC foglalja el a tizenhárom csapatos mezőnyben.

A listavezető Munkácsi SC ezúttal a Dolhai Borzsa otthonából vitte el a három pontot. A mérkőzés első félideje egész szorosra sikeredett, 0–1-es munkácsi vezetésnél mehettek szünetre a csapatok. A második játékrészben három gólosra növelte előnyét a Latorca-parti gárda, így folytatták remek szereplésüket. A második helyen álló Szőlős FC ismét sima győzelmet ünnepelhetett: Pukánics együttese négy gólos sikert aratott az Őrdarmai Líder vendégeként. A Baranyai Krajna gólnélküli első játékrészt követően a 60. percben hátrányba került az Alsókaraszlói FC (Zariccsa) ellen, de a mérkőzés hajrájában előbb egyenlítettek az Ung-vidékiek, majd a 95. percben a győztes gólt is megszerezték.

Az utolsó előtti helyen álló újonc Avangard-Berkut (Taracvíz-Bedőháza) a középmezőnyhöz tartozó Viski FC-t látta vendégül, a kiegyenlített küzdelmet hozó találkozó 1–1-es döntetlennel végződött. A negyedik helyen álló Ilosvai Buzsora sima, háromgólos győzelmet aratott az Unggesztenyési Csillag csapata ellen, a sereghajtók rangadóján pedig nem bírt egymással az Ilonokújfalui Csillag és a Perecsenyi FC. A Medea-Nevickei vár együttese szabadnapos volt a játéknapon.

Az ifiknél még két hibátlan csapat van, a nagyszőlősi fiatalok csupán jobb gólkülönbségüknek köszönhetően vezetik a pontvadászatot a munkácsi fiatalok előtt, a dolhaiak lemaradása kilenc pont az éllovasokhoz képest, a perecsenyiek pedig a felnőttekhez hasonlóan két szerzett pontjukkal állnak a tabella legvégén.

Megyei labdarúgó-bajnokság, 10. forduló:

Dolhai Borzsa–Munkácsi SC 0–3

Őrdarmai Líder–Szőlős FC (Nagyszőlős) 1–5

Baranyai Krajna–Alsókaraszlói FC (Zariccsa) 3–1

Avangard-Berkut (Taracvíz-Bedőháza)–Viski FC 1–1

Ilosvai Buzsora– Unggesztenyési Csillag (Linci) 3–0

Ilonokújfalui Csillag (Onok)–Perecsenyi FC 1–1

Medea-Nevickei vár – szabadnapos

A bajnokság állása:

№ Csapat neve Mérkőzés GY D V Gólarány Pont 1. Munkácsi SC 10 10 0 0 35–6 30 2. Szőlős FC 10 9 1 0 46–11 28 3. Krajna FC 9 7 0 2 31–12 21 4. Ilosvai Buzsora FC 9 6 0 3 20–13 18 5. Őrdarmai Líder FC 9 5 0 4 18–20 15 6. Medea-Nevickei vár FC 9 4 0 5 19–17 12 7. Alsókaraszlói FC 9 3 3 3 13–14 12 8. Viski FC 9 3 3 3 12–17 12 9. Unggesztenyési Csillag FC 9 2 3 4 15–22 9 10. Dolhai Borzsa FC 9 3 0 6 11–25 9 11. Ilonokújfalui Csillag FC 10 0 2 8 7–26 2 12. Avangard-Berkut 9 0 2 7 8–29 2 13. Perecsenyi FC 9 0 2 7 7–30 2

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

Nyitókép: zaf.org.ua

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