Megyei bajnokság: továbbra is hibátlanul az élen a Munkácsi SC

Kárpátalja.ma Sport

Tíz fordulót követően még mindig százszázalékos mérleggel vezeti a megyei labdarúgó-bajnokság tabelláját a Munkácsi SC együttese, amely a szintén veretlen, de egy döntetlennel szereplő címvédő Szőlős FC előtt áll két ponttal. A pontvadászat harmadik helyén a Baranyai Krajna tartózkodik, míg az utolsó pozíciót a mindössze két pontot szerző Perecsenyi FC foglalja el a tizenhárom csapatos mezőnyben.

A listavezető Munkácsi SC ezúttal a Dolhai Borzsa otthonából vitte el a három pontot. A mérkőzés első félideje egész szorosra sikeredett, 0–1-es munkácsi vezetésnél mehettek szünetre a csapatok. A második játékrészben három gólosra növelte előnyét a Latorca-parti gárda, így folytatták remek szereplésüket. A második helyen álló Szőlős FC ismét sima győzelmet ünnepelhetett: Pukánics együttese négy gólos sikert aratott az Őrdarmai Líder vendégeként. A Baranyai Krajna gólnélküli első játékrészt követően a 60. percben hátrányba került az Alsókaraszlói FC (Zariccsa) ellen, de a mérkőzés hajrájában előbb egyenlítettek az Ung-vidékiek, majd a 95. percben a győztes gólt is megszerezték.

Az utolsó előtti helyen álló újonc Avangard-Berkut (Taracvíz-Bedőháza) a középmezőnyhöz tartozó Viski FC-t látta vendégül, a kiegyenlített küzdelmet hozó találkozó 1–1-es döntetlennel végződött. A negyedik helyen álló Ilosvai Buzsora sima, háromgólos győzelmet aratott az Unggesztenyési Csillag csapata ellen, a sereghajtók rangadóján pedig nem bírt egymással az Ilonokújfalui Csillag és a Perecsenyi FC. A Medea-Nevickei vár együttese szabadnapos volt a játéknapon.

Az ifiknél még két hibátlan csapat van, a nagyszőlősi fiatalok csupán jobb gólkülönbségüknek köszönhetően vezetik a pontvadászatot a munkácsi fiatalok előtt, a dolhaiak lemaradása kilenc pont az éllovasokhoz képest, a perecsenyiek pedig a felnőttekhez hasonlóan két szerzett pontjukkal állnak a tabella legvégén.

Megyei labdarúgó-bajnokság, 10. forduló:

Dolhai Borzsa–Munkácsi SC 0–3

Őrdarmai Líder–Szőlős FC (Nagyszőlős) 1–5

Baranyai Krajna–Alsókaraszlói FC (Zariccsa) 3–1

Avangard-Berkut (Taracvíz-Bedőháza)–Viski FC 1–1

Ilosvai Buzsora– Unggesztenyési Csillag (Linci) 3–0

Ilonokújfalui Csillag (Onok)–Perecsenyi FC 1–1

Medea-Nevickei vár – szabadnapos

A bajnokság állása:

Csapat neveMérkőzésGYDVGólarányPont
1.Munkácsi SC10100035–630
2.Szőlős FC1091046–1128
3.Krajna FC970231–1221
4.Ilosvai Buzsora FC960320–1318
5.Őrdarmai Líder FC950418–2015
6.Medea-Nevickei vár FC940519–1712
7.Alsókaraszlói FC933313–1412
8.Viski FC933312–1712
9.Unggesztenyési Csillag FC923415–229
10.Dolhai Borzsa FC930611–259
11.Ilonokújfalui Csillag FC100287–262
12.Avangard-Berkut90278–292
13.Perecsenyi FC90277–302

 Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

Nyitókép: zaf.org.ua

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