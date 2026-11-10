Megyei bajnokság: továbbra is hibátlanul az élen a Munkácsi SC
Tíz fordulót követően még mindig százszázalékos mérleggel vezeti a megyei labdarúgó-bajnokság tabelláját a Munkácsi SC együttese, amely a szintén veretlen, de egy döntetlennel szereplő címvédő Szőlős FC előtt áll két ponttal. A pontvadászat harmadik helyén a Baranyai Krajna tartózkodik, míg az utolsó pozíciót a mindössze két pontot szerző Perecsenyi FC foglalja el a tizenhárom csapatos mezőnyben.
A listavezető Munkácsi SC ezúttal a Dolhai Borzsa otthonából vitte el a három pontot. A mérkőzés első félideje egész szorosra sikeredett, 0–1-es munkácsi vezetésnél mehettek szünetre a csapatok. A második játékrészben három gólosra növelte előnyét a Latorca-parti gárda, így folytatták remek szereplésüket. A második helyen álló Szőlős FC ismét sima győzelmet ünnepelhetett: Pukánics együttese négy gólos sikert aratott az Őrdarmai Líder vendégeként. A Baranyai Krajna gólnélküli első játékrészt követően a 60. percben hátrányba került az Alsókaraszlói FC (Zariccsa) ellen, de a mérkőzés hajrájában előbb egyenlítettek az Ung-vidékiek, majd a 95. percben a győztes gólt is megszerezték.
Az utolsó előtti helyen álló újonc Avangard-Berkut (Taracvíz-Bedőháza) a középmezőnyhöz tartozó Viski FC-t látta vendégül, a kiegyenlített küzdelmet hozó találkozó 1–1-es döntetlennel végződött. A negyedik helyen álló Ilosvai Buzsora sima, háromgólos győzelmet aratott az Unggesztenyési Csillag csapata ellen, a sereghajtók rangadóján pedig nem bírt egymással az Ilonokújfalui Csillag és a Perecsenyi FC. A Medea-Nevickei vár együttese szabadnapos volt a játéknapon.
Az ifiknél még két hibátlan csapat van, a nagyszőlősi fiatalok csupán jobb gólkülönbségüknek köszönhetően vezetik a pontvadászatot a munkácsi fiatalok előtt, a dolhaiak lemaradása kilenc pont az éllovasokhoz képest, a perecsenyiek pedig a felnőttekhez hasonlóan két szerzett pontjukkal állnak a tabella legvégén.
Megyei labdarúgó-bajnokság, 10. forduló:
Dolhai Borzsa–Munkácsi SC 0–3
Őrdarmai Líder–Szőlős FC (Nagyszőlős) 1–5
Baranyai Krajna–Alsókaraszlói FC (Zariccsa) 3–1
Avangard-Berkut (Taracvíz-Bedőháza)–Viski FC 1–1
Ilosvai Buzsora– Unggesztenyési Csillag (Linci) 3–0
Ilonokújfalui Csillag (Onok)–Perecsenyi FC 1–1
Medea-Nevickei vár – szabadnapos
A bajnokság állása:
|№
|Csapat neve
|Mérkőzés
|GY
|D
|V
|Gólarány
|Pont
|1.
|Munkácsi SC
|10
|10
|0
|0
|35–6
|30
|2.
|Szőlős FC
|10
|9
|1
|0
|46–11
|28
|3.
|Krajna FC
|9
|7
|0
|2
|31–12
|21
|4.
|Ilosvai Buzsora FC
|9
|6
|0
|3
|20–13
|18
|5.
|Őrdarmai Líder FC
|9
|5
|0
|4
|18–20
|15
|6.
|Medea-Nevickei vár FC
|9
|4
|0
|5
|19–17
|12
|7.
|Alsókaraszlói FC
|9
|3
|3
|3
|13–14
|12
|8.
|Viski FC
|9
|3
|3
|3
|12–17
|12
|9.
|Unggesztenyési Csillag FC
|9
|2
|3
|4
|15–22
|9
|10.
|Dolhai Borzsa FC
|9
|3
|0
|6
|11–25
|9
|11.
|Ilonokújfalui Csillag FC
|10
|0
|2
|8
|7–26
|2
|12.
|Avangard-Berkut
|9
|0
|2
|7
|8–29
|2
|13.
|Perecsenyi FC
|9
|0
|2
|7
|7–30
|2
Kopasz Gyula
Nyitókép: zaf.org.ua